Турнир памяти в Одессе: как бойцы чтят память павших побратимов

Два года назад враг нанес ракетный удар по Одессе, применив тактику двойного попадания — две ракеты одна за другой по одной точке. Трагедия произошла 15 марта 2024 года и унесла жизни полковника полиции Александра Гостищева, заместителя полковника Дмитрия Абраменко и еще 19 человек. Для коллег и подчиненных это не просто дата в календаре, а день, который навсегда изменил их подразделение и жизнь каждого из них. Именно поэтому идея провести турнир памяти стала способом не только почтить погибших, но и продолжить их дело.

Журналисты Новини.LIVE побывали на мероприятии и воочию увидели как відбувввлись соревнования.

Турнир памяти

Целью соревнований стало увековечение памяти первого командира штурмового полка "Цунами" Александра Гостищева, его заместителя Дмитрия Абраменко, а также всех бойцов, погибших в тот день. Кроме того, турнир посвящен и всем павшим побратимам полка, которые отдали жизнь в войне против российских оккупантов. Память о них, говорят военные, должна жить не только в словах, но и в действиях.

"Поскольку мы являемся подразделением специального назначения, которое выполняет боевые задачи на линии соприкосновения в войне с оккупантами, то именно стрелковый турнир — это способ увековечить память наших побратимов, которые отдали самое ценное — свою жизнь на фронте", — отметил командир штурмового полка "Цунами", подполковник полиции Максим Цуркан.

Участие в турнире приняли представители различных подразделений — военные, правоохранители и курсанты. Среди них — бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, представители бригады Нацполиции "Ярость", курсанты военных учебных заведений, а также действующие полицейские. Для многих из них это не просто соревнования, а возможность повысить собственную подготовку, ведь оттачивание навыков стрельбы имеет не только символическое значение. Это непосредственно влияет на эффективность подразделений в боевых условиях. Именно такие тренировки дают преимущество на поле боя и помогают сохранять жизни военных.

"За наших побратимов мы уничтожаем оккупантов значительно больше, чем потеряли своих. Поэтому отработка этих навыков среди боевых подразделений — это наша необходимость и наша сила", — подчеркивает командир.

Вместе с боевой подготовкой подразделение продолжает выполнять и задачи по обороне города. В частности, мобильные огневые группы ежедневно работают над защитой Одессы от воздушных атак. По словам военных, им регулярно удается уничтожать вражеские дроны, которые пытаются атаковать регион.

"У нас работает мобильная огневая группа, которая прикрывает подступы к Одессе. Были дни, когда сбивали два шахеда, были — когда три. Больше всего за один раз — пять. Даже сегодня ночью был сбит дрон. Мы работаем постоянно и прикрываем как побережье, так и сам город", — говорит командир штурмового полка "Цунами", подполковник полиции Максим Цуркан.

Пока же военные продолжают службу, не проходит и дня, чтобы не вспомнить павших побратимов. Они остаются рядом — в мыслях, воспоминаниях и в сердце каждого.

Боевые соревнования

Турнир предусматривал сложную и интенсивную программу, которая сочетает физические нагрузки и стрелковую подготовку. Участники выполняли упражнения в полной боевой экипировке, после чего сразу переходили к стрельбе по определенным мишеням. Такой формат испытаний максимально воспроизводит условия, с которыми военные сталкиваются непосредственно на передовой. В целом программа состояла из шести стрелковых упражнений и двенадцати физических элементов.

"Такие соревнования мы проводим еще с 2019 года. Если за рубежом это больше гражданский формат, то мы сделали их в полной боевой экипировке, чтобы максимально приблизить к реальным условиям", — отметил судья международной категории, преподаватель кафедры огневой подготовки Одесского государственного университета внутренних дел Андрей Конько.

Нагрузка во время прохождения дистанции является чрезвычайно высокой. После серии физических упражнений участники должны сохранять точность стрельбы, что требует не только силы, но и выдержки. Именно в таких условиях и проверяется реальная готовность бойца к действиям в боевой обстановке. Вес снаряжения может достигать 20-25 килограммов, включая оружие и боекомплект. При этом бойцы работают сразу с несколькими видами оружия — автоматами, пистолетами и дробовиками. Каждый этап имеет свои особенности и дополнительные физические испытания.

"Есть второй и третий рубежи. На втором работаем с короткоствольным оружием — пистолетами. А завершающий этап — это третий, где используем гладкоствольное оружие, дробовики", — рассказывает участник турнира, военнослужащий полка "Цунами" с позывным "Магистр".

Участники отметили что, в начале дистанции усталость почти не чувствуешь из-за адреналина, который напоминает боевую обстановку. Однако с каждым этапом нагрузка возрастает. Участники выполняют упражнения с гирями весом более 30 килограммов, пробегают сотни метров между рубежами и одновременно готовятся к стрельбе. Например, только между отдельными этапами необходимо преодолеть до 500 метров бегом после серьезной физической нагрузки. И уже в состоянии усталости - продемонстрировать точность и скорость поражения целей.

"На самом деле для нас здесь немного нового — все максимально приближено к боевым условиям. Есть укрытие, есть условный враг, которого нужно поразить. И ты используешь свои навыки, чтобы сделать это быстрее, точнее и эффективнее", — добавляет "Магистр".

Именно такая реалистичность и является главной особенностью турнира. Он не только чтит память погибших, но и готовит тех, кто сегодня продолжает их дело — защищать страну на передовой.

Дело живет

На турнире присутствовали и ближайшие погибших, для них такие мероприятия — не просто формальность, а доказательство того, что память об их любимых, сыновьях и побратимах живет. Они видят, что дело погибших продолжается, а их имена не исчезают со временем. Именно поддержка боевого братства сегодня становится одной из важнейших опор для тех, кто пережил потерю. Ирина Голуб, девушка погибшего командира Александра Гостищева, признается: количество людей, собравшихся на турнир, стало для нее сильным эмоциональным сигналом.

"Конечно, это большая поддержка. На самом деле, это вызывает большое уважение и благодарность за то, что столько собратьев приехали. И даже не договариваясь — некоторые просто был здесь, хотя уже служит в других подразделениях. Это очень ценно для нас и для семьи. И то, что сегодня происходит, свидетельствует о правильных ценностях у людей. Не зря говорят: человек живет до тех пор, пока мы о нем помним", — говорит девушка погибшего Ирина Голуб.

Девушка вспоминает Александра как не просто командира — он был человеком, который умел вести за собой. Его уважали не только за профессионализм, но и за человеческие качества. Он умел видеть ситуацию наперед и принимать решения, от которых зависели жизни других.

"Он был максимально прекрасным человеком во всех проявлениях. Очень талантливым руководителем и настоящим лидером. Таких людей — единицы. Он обладал природной способностью видеть на несколько шагов вперед. Это был командир, о котором можно только мечтать. Я говорю это по собственному опыту, ведь некоторое время была у него в подчинении. Он всегда шел вперед и вел за собой других", — вспоминает она.

Собратья хорошо знали: на него всегда можно положиться. Его решения были четкими, взвешенными и продуманными. Он устанавливал одинаковые правила для всех и требовал их соблюдения, независимо от обстоятельств. История их знакомства началась еще в 2014 году, после Иловайска. Впоследствии жизнь снова свела их во время полномасштабной войны — уже в совершенно других обстоятельствах. Тогда Александр создавал подразделение, которое впоследствии переросло в штурмовой полк "Цунами". Так случилось, что Ирина оказалась с ним на одном направлении и стала его подчиненной. Говорить о нем в прошлом для нее до сих пор трудно. Говорит, что внутренне он остается рядом — в воспоминаниях, в словах побратимов, в делах, которые продолжают жить.

"Время учит жить с болью. Ты получаешь опыт и выдержку. Но даже через два года не стало меньше ни боли, ни горя. Просто сначала оно тебя поглощает, а потом ты учишься с этим жить. Очень ценно, что есть поддержка друзей, побратимов, родных. Но это то, что никогда не исчезнет — оно всегда будет с нами", — говорит девушка.

Война унесла тысячи жизней и оставила после себя тысячи историй потерь. За каждым именем — семья, которая продолжает жить с этой болью каждый день. Но одновременно эти истории — о силе, памяти и ответственности.

Ранее мы писали, что Остров Змеиный и в дальнейшем остается одной из ключевых точек в Черном море. Российские военные периодически демонстрируют активность вблизи него, но закрепиться там не могут. В Военно-морских силах отмечают, что любая попытка высадки для оккупантов обречена.

А также, о том, что силы обороны Украины продолжают системные удары по временно оккупированным территориям. 11-12 марта поражены объекты противовоздушной обороны, склады боеприпасов и логистики врага и временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

