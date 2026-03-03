Какое место может занять Украина на мировом рыноке беспилотников

Военные запускают дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Полномасштабная война превратила дроны из вспомогательного средства в один из определяющих факторов современного боя. Сегодня беспилотники выполняют широкий спектр задач — от разведки и наведения артиллерии до уничтожения техники и точечных ударов по целям в глубине вражеской территории. Фактически они задают новую архитектуру ведения войны. При этом тема объёмов производства, технологического уровня и выстроенной системной работы в этой сфере по-прежнему остаётся предметом активных общественных обсуждений.

Хватает ли Украине дронов, способны ли мы обеспечить фронт и можем ли конкурировать на международном рынке - об этом журналистам Новини.LIVE рассказал соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

Дроны в Украине

Вопрос обеспечения беспилотниками стоит рассматривать не с позиции критики, а с позиции реальных потребностей фронта. Речь не о том, что государство или производители не работают, а о масштабах войны, которые требуют колоссальных ресурсов. Количество бригад, направлений, участков фронта создает запрос, который практически невозможно полностью закрыть. Каждый командир, который ведет боевые действия, требует постоянного пополнения ресурсов, ведь дроны - это расходный материал. Именно поэтому ощущение "недостаточно" является скорее признаком интенсивности боевых действий, а не провала системы.

"Очень часто мы с тем сталкивались, когда им говорят - вам хватает дронов, вам хватает снарядов? Ни один, по крайней мере хороший, понимающий командир не скажет - достаточно, всегда будет мало, потому что оно используется в большом количестве", — отмечает соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Сооснователь DeepState Роман Погорелый о дронах в Украине. Фото: Новини.LIVE

Общество часто воспринимает цифры производства буквально, не учитывая уровень ежедневного использования. Обсуждение "миллиона дронов" со временем трансформировалось в понимание, что счет может идти на десятки миллионов, ведь интенсивность их применения чрезвычайно высока. Один объект может потребовать нескольких попаданий, а сложная бронированная техника - десятков попыток. Это не единичные случаи, а реалии фронта, где каждая цель — это отдельная операция.

"У нас был случай, когда на один танк потратили, кажется, шесть десятков дронов. Это тоже важно понимать", — отмечает Роман Погорелый.

FPV-дроны, которые передала военным. Фото: УНИАН/Тис Николай

Украина на международном рынке

Несмотря на это, Украина уже сегодня демонстрирует конкурентоспособность в сфере беспилотных технологий. Опыт, полученный непосредственно на линии боевого соприкосновения, формирует уникальные решения, которые не имеют аналогов в мирных условиях. Украинские разработчики и военные устанавливают рекорды дальности поражения даже в условиях мощной противовоздушной обороны противника. Это технологическая эволюция, которая происходит не в лабораториях, а в условиях реальной войны. Именно поэтому этот опыт вызывает интерес международных партнеров.

"Каждый день для тех партнеров, кто этого не понимает, Украина является той страной, которая может поделиться и дать эту безопасность, которая необходима сегодня. Не 10 лет назад, как очень многие живут, а сегодня, учитывая все эти аспекты", — подчеркивает соучредитель DeepState.

Инженеры батальона беспилотных систем "Булава" 72-й (ОМБр) испытывают дроны: УНИАН/Мариенко Андрей

На международной арене Украина постепенно формирует новую роль — не только получателя помощи, но и поставщика опыта. Уже сегодня заключаются партнерства, создаются совместные производства, происходит обмен технологиями и обучение специалистов. Военный аспект становится одним из ключевых аргументов в глобальном диалоге о безопасности. Несмотря на экономические или политические вызовы, именно опыт современной технологической войны является тем направлением, в котором Украина имеет реальное преимущество. И этот потенциал может стать основой для выхода на международный рынок.

Влияние зимы на фронт

В то же время важно учитывать и сложные условия эксплуатации. Погодные факторы — мороз, сильный ветер, влага — существенно влияют на работу беспилотников. Зима особенно меняет характер боевых действий, влияя и на технику, и на пехоту. Противник также адаптируется к этим условиям, поэтому технологическая гонка продолжается постоянно.

"К сожалению, рядом с нами стоит так же наш враг, который это все преодолевает. Те условия, которые мы сегодня проживаем, как сделать так, чтобы тот дрон полетел в минус 20, как сделать так, чтобы дрон полетел в какой-то большой порыв ветра — это на сегодняшний день решают наши военные. Это тот опыт, который нет никто в мире", — отмечает Роман Погорелый.

Благотворительный проект "Птички Победы" Фото: УНИАН/Тис Николай

Инновации рождаются не только в конструкторских бюро, а непосредственно на передовой. Часто именно обычный боец находит решение, которое впоследствии масштабируется на уровень подразделения, а затем и всей армии. Это живая система адаптации, которая реагирует на вызовы в режиме реального времени. Такой подход позволяет быстро совершенствовать технику и тактику ее применения. И именно эта гибкость является одним из главных преимуществ Украины.

"И, опять же, это тот процесс, когда мы не можем стоять на месте. Мы должны думать, креативить. Казалось бы, должны быть какие-то там специальные лаборатории, специальные конструкторские бюро, которые думают над тем, как исправить то и то", — говорит он.

Боец 57-й бригады испытывает новые дроны. Фото: УНИАН/Мариенко Андрей

Стратегия войны

Дроновая составляющая войны — это стратегическое направление, которое требует четкой политической воли и системной поддержки. Речь идет не только о производстве, а о формировании целостной экосистемы: от разработки до экспорта. Украина уже имеет фундамент для того, чтобы стать одним из глобальных центров технологической безопасности. Однако для этого необходимо осознать собственное преимущество и сделать его долгосрочным приоритетом.

"Мы должны стать одним из мировых лидеров по разработке дронов. Это уже война технологий — война дронов. И если мы сами не осознаем собственные достижения и не приложим максимум усилий, чтобы выйти с ними на мировой рынок, то рискуем собственноручно разрушить то, чего смогли достичь", — заключает Роман Погорелый.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый о стратегии войны. Фото: Новини.LIVE

Политическая воля, системность решений и понимание того, что технологическое преимущество является ключом к безопасности, могут сделать Украину одним из определяющих игроков в сфере современных военных технологий. И опыт, полученный в чрезвычайно сложных условиях, уже сегодня формирует основу для этой роли.

