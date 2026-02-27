Порты Одесской области под ударом вражеских дронов

Последствия атаки на порт. Фото: Олег Кипер/Telegram

Этой ночью враг массированно атаковал порты на юге Украины. Больше всего досталось Одесской области, где под огнем оказались обычные гражданские объекты. Наши защитники неба смогли сбить часть беспилотников, продолжая защищать регион от ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука.

Сбитие дронов

В ночь на 27 января РФ атаковали Одесскую область. По словам спикера ВМС Дмитрий Плетенчук, атака была нацелена на портовую инфраструктуру. По состоянию на 27 февраля 2026 года подразделения Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в составе группировок Сил обороны сбили 26 ударных БпЛА типа Shahed-136. Военные действовали во взаимодействии с другими составляющими обороны на море, в воздухе и на земле. 16 дронов сбили над Одесской областью, еще 10 — над Николаевской областью.

"Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы нивелировать попытки врага уничтожить наши порты", — отметил он.

В Воздушном командовании "Юг" сообщили, что противовоздушная оборона юга Украины в целом сбила или подавила 39 беспилотников типа Shahed и "Гербера", а также 13 других ударных дронов.

Что известно об атаке

Этой ночью Одесская область подверглась атаке вражеских ударных беспилотников, под огнем оказались гражданские объекты и портовая инфраструктура. Пострадали два человека — 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Зафиксировано повреждение портовых резервуаров, строительного крана, фасада и остекления жилого дома, автомобилей, медицинского учреждения, а также разрушено здание детского сада.

Напомним, мы сообщали, что утром, 26 февраля, во время очередной дроновой атаки был поврежден еще один энергетический объект на юге Одесской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. После удара все соответствующие службы сразу начали работы по ликвидации последствий и восстановлению стабильной работы сетей.

Также мы писали, что 26 февраля РФ атаковала Запорожье. В результате атаки российских беспилотников пострадал один человек. Спасатели работают сразу на пяти локациях, где зафиксировали пожары и разрушения в жилых домах и торговых объектах.