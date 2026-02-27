Порти Одещини під ударом ворожих дронів

Наслідки атаки на порт. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Уночі ворог завдав масованого удару по портовій інфраструктурі півдня України. Основний удар припав на Одеську область, постраждали цивільні об’єкти. Сили оборони знищили частину атакуючих безпілотників, продовжуючи захищати регіон.

Збиття дронів

У ніч на 27 січня РФ атакували Одещину. За словами речника ВМС Дмитро Плетенчук, атака була націлена на портову інфраструктуру. Станом на 27 лютого 2026 року підрозділи Військово-Морські Сили Збройних Сил України у складі угруповань Сил оборони збили 26 ударних БпЛА типу Shahed-136. Військові діяли у взаємодії з іншими складовими оборони на морі, у повітрі та на землі. 16 дронів збили над Одещиною, ще 10 — над Миколаївська область.

"Ми і надалі будемо робити все можливе, щоб нівелювати спроби ворога знищити наші порти", — зазначив він.

У Повітряному командуванні "Південь" повідомили, що протиповітряна оборона півдня України загалом збила або подавила 39 безпілотників типу Shahed і "Гербера", а також 13 інших ударних дронів.

Що відомо про атаку

Цієї ночі Одеська область зазнала атаки ворожих ударних безпілотників, під вогнем опинилися цивільні об’єкти та портова інфраструктура. Постраждали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Зафіксовано пошкодження портових резервуарів, будівельного крану, фасаду та скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка.

