Україна
Судноплавство під ударом — окупанти атакували порти Одещини

Судноплавство під ударом — окупанти атакували порти Одещини

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 14:19
Порти Одещини під ударом ворожих дронів
Наслідки атаки на порт. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Уночі ворог завдав масованого удару по портовій інфраструктурі півдня України. Основний удар припав на Одеську область, постраждали цивільні об’єкти. Сили оборони знищили частину атакуючих безпілотників, продовжуючи захищати регіон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука.

Збиття дронів

У ніч на 27 січня РФ атакували Одещину. За словами речника ВМС Дмитро Плетенчук, атака була націлена на портову інфраструктуру. Станом на 27 лютого 2026 року підрозділи Військово-Морські Сили Збройних Сил України у складі угруповань Сил оборони збили 26 ударних БпЛА типу Shahed-136. Військові діяли у взаємодії з іншими складовими оборони на морі, у повітрі та на землі. 16 дронів збили над Одещиною, ще 10 — над Миколаївська область.

"Ми і надалі будемо робити все можливе, щоб нівелювати спроби ворога знищити наші порти", — зазначив він.

У Повітряному командуванні "Південь" повідомили, що протиповітряна оборона півдня України загалом збила або подавила 39 безпілотників типу Shahed і "Гербера", а також 13 інших ударних дронів.

Що відомо про атаку

Цієї ночі Одеська область зазнала атаки ворожих ударних безпілотників, під вогнем опинилися цивільні об’єкти та портова інфраструктура. Постраждали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Зафіксовано пошкодження портових резервуарів, будівельного крану, фасаду та скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вранці, 26 лютого, під час чергової дронової атаки було пошкоджено ще один енергетичний об’єкт на півдні Одещини. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Після удару всі відповідні служби одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків та відновлення стабільної роботи мереж.

Також ми писали, що 26 лютого РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок атаки російських безпілотників постраждала одна людина. Рятувальники працюють одразу на п’яти локаціях, де зафіксували пожежі та руйнування в житлових будинках і торговельних об'єктах.

Одеса Одеська область Одеський порт Новини Одеси дрони атака
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
