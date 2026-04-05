Командир "Цунами" оценил уровень угрозы для Одессы от России

Военный на тренировках. Фото иллюстративное: Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють"

Для Одесского региона пока нет признаков масштабной угрозы со стороны российских войск. Основные боевые действия противник сосредоточил на востоке Украины. В то же время юг остается под защитой сил обороны.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал командир штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" Максим Цуркан.

Защита Одессы

По словам военного, ситуация на юге контролируемая, а попытки врага продвинуться или нанести серьезный удар пока не имеют успеха. Оборону обеспечивают различные подразделения, в частности мобильные огневые группы, которые постоянно работают по воздушным целям.

"Противнику сюда не дойти, не доплыть и почти не долететь. Как мы видим по работе мобильных огневых групп и всех составляющих сил обороны Украины, для одесского региона какой-то огромной угрозы я не вижу", — отметил Максим Цуркан.

Все силы РФ на востоке Украины

Он пояснил, что сейчас российская армия перебросила основные силы на восток. Именно там происходят самые интенсивные бои, тогда как юг остается относительно стабильным.

"Сейчас всю угрозу противник сконцентрировал на Донецком направлении. Там происходят самые тяжелые бои — в Покровске, Мирнограде, Константиновке, Славянске. Что касается юга и Одессы, то здесь, слава Богу, все нормально", — добавил Максим Цуркан.

В то же время военный подчеркнул, что ситуация на фронте постоянно меняется. По его словам, ВСУ на передовой активно используют FPV-дроны, беспилотники со сбросами и тяжелые бомберы. Кроме этого, развиваются новые технологии, которые позволяют эффективнее уничтожать технику и живую силу врага.

"Тактика меняется постоянно. Мы также подстраиваемся и развиваем технологии, потому что именно они дают наибольший результат. Благодаря этому уничтожаем противника и его технику", — пояснил командир штурмового полка "Цунами".

Что известно об обороне Одессы

Как сообщали ранее Новини.LIVE Силы обороны Украины активно готовят Одессу к круговой обороне. Россия хочет захватить порты и логистические узлы, чтобы заблокировать Украину и выйти к границам Молдовы. Оккупанты рассматривают три варианта нападения: с неба, с моря или по суше через форсирование Днепра.

Также Новини.LIVE писали, что военные готовят для оккупантов сюрпризы, которые сделают попытку захода в город невозможной. Параллельно с воздушным щитом вокруг Одессы и области создают мощную круговую оборону. Это сложная сеть фортификаций. В частности, противотанковые рвы, капканы и специальные малозаметные препятствия. Пройти сквозь такой инженерный лабиринт живой силой или техникой будет просто невозможно.