Наступление на юг: угроза для Одесской области и создание буферных зон

Наступление на юг: угроза для Одесчиныи создание буферных зон
Россия может расширить боевые действия на юг Украины. Среди потенциальных целей - Одесская область. Также рассматривается создание буферных зон вдоль границ и на новых направлениях. При этом нынешних ресурсов для реализации всех планов может не хватить.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, передает Новини.LIVE.
Наступление на юг
Российские войска в 2026 году сосредоточат основные усилия на Донбассе. Но параллельно они могут активизироваться и на юге страны. Речь идет, в частности, о Запорожском направлении и прилегающих территориях. По словам Павла Палисы, в долгосрочных планах Кремля — расширение боевых действий и на другие регионы. Среди них — Херсонская, Николаевская и Одесская области. Также россияне рассматривают вариант создания так называемых "буферных зон" вдоль границ.
"У россиян остается в планах создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях... и в долгосрочной перспективе — реализовать свои агрессивные амбиции по захвату Николаевской и Одесской областей", — отметил Палиса.
Буферная зона
Отдельно он обратил внимание, что впервые появилась информация о намерениях РФ создать буферную зону и со стороны непризнанного Приднестровья — в направлении Винницкой области. Это может свидетельствовать о расширении географии потенциальных угроз. В то же время во власти призывают не поддаваться панике. По оценке Палисы, на данный момент Россия не имеет достаточных ресурсов, чтобы реализовать все озвученные планы одновременно.
Оценка военных
Стоит отметить, что военные ситуацию на юге оценивают как контролируемую. Оборону региона обеспечивают различные подразделения, в частности мобильные огневые группы, которые регулярно работают по воздушным целям. Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал командир штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Максим Цуркан. По его словам, сейчас враг не имеет возможности существенно продвинуться в направлении Одесской области или нанести мощный удар. Он также пояснил, что основные силы российская армия перебросила на восток Украины. Именно там продолжаются самые интенсивные бои — в районе Покровска, Мирнограда, Константиновки и Славянска. Южное направление, в частности Одесская область, остается относительно стабильным.
Как сообщало Новини.LIVE, Силы обороны Украины активно готовят Одессу к круговой обороне. Здесь возводят новые укрепления и усиливая защиту со всех сторон. Хотя оккупанты продолжают мечтать о захвате юга, реальная ситуация на фронте значительно ограничивает их аппетиты.
Также Новини.LIVE писали, что Россия может планировать дальнейшее наступление на юге Украины, в частности в направлении Одесской области. Об этом говорится в анализе американских аналитиков. В то же время эксперты считают, что реализовать такие планы российской армии будет очень сложно. Речь идет о возможных намерениях Кремля на ближайшие годы.
