Головна Одеса Південь під ударом — росіяни намагаються прорвати фронт

Південь під ударом — росіяни намагаються прорвати фронт

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 11:02
Ситуація на півдні України: обстріли і штурми
Українські військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб

Південь України залишається одним із найнапруженіших напрямків фронту. Російські війська регулярно обстрілюють цивільні міста та громади, намагаючись тиснути на місцеве населення. Водночас ситуація на лінії бойового зіткнення суттєво не змінюється. Сили оборони стримують ворога й зривають його плани.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Тиск на населення

На південному напрямку російська армія продовжує тактику терору проти мирних мешканців. Під ударами знову опиняються населені пункти Херсонщини та Запорізької області. Там ворог активно застосовує артилерію, авіацію та дрони, компенсуючи відсутність реальних успіхів на землі.

Паралельно росіяни намагаються проводити штурмові дії, але ці спроби не приносять їм результату. За словами Братчука, ворог періодично намагається активізуватися біля Антонівських мостів, але всі такі дії завершуються для нього втратами.

"Ворог традиційно намагається проводити штурмові дії в районі Антонівських мостів і навіть залізти на Дніпровську кригу. Чим це для нього закінчується — зрозуміло, вони йдуть на дно", — зазначив Братчук.

Він додав, що на Запорізькому напрямку, зокрема в районах Гуляйполя та Степногірська, ситуація також залишається без суттєвих змін. Коли російські війська не мають успіхів у просуванні, вони збільшують кількість авіаційних ударів. Таку ж тактику окупанти зараз застосовують і на Донецькому фронті.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ЗСУ тримають усі ключові висоти у напрямку Лимана, що на Донеччині. Вони не допускають прориву росіян у напрямку Краматорська та Слов'янська.

Також ми писали, що росіяни намагаються використати зимову погоду для власних цілей на південному напрямку. Окупанти по кризі просувають ДРГ. Однак всі спроби були невдалими.

Одеса російські війська Херсон Запоріжжя Одеська область Новини Одеси наступ
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
