Главная Одесса Юг под ударом — россияне пытаются прорвать фронт

Юг под ударом — россияне пытаются прорвать фронт

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 11:02
Ситуация на юге Украины: обстрелы и штурмы
Украинские военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб

Юг Украины остается одним из самых напряженных направлений фронта. Российские войска регулярно обстреливают гражданские города и общины, пытаясь давить на местное население. При этом ситуация на линии боевого соприкосновения существенно не меняется. Силы обороны сдерживают врага и срывают его планы.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Давление на население

На южном направлении российская армия продолжает тактику террора против мирных жителей. Под ударами снова оказываются населенные пункты Херсонщины и Запорожской области. Там враг активно применяет артиллерию, авиацию и дроны, компенсируя отсутствие реальных успехов на земле.

Параллельно россияне пытаются проводить штурмовые действия, но эти попытки не приносят им результата. По словам Братчука, враг периодически пытается активизироваться возле Антоновских мостов, но все такие действия завершаются для него потерями.

"Враг традиционно пытается проводить штурмовые действия в районе Антоновских мостов и даже залезть на Днепровский лед. Чем это для него заканчивается — понятно, они идут на дно", — отметил Братчук.

Он добавил, что на Запорожском направлении, в частности в районах Гуляйполя и Степногорска, ситуация также остается без существенных изменений. Когда российские войска не имеют успехов в продвижении, они увеличивают количество авиационных ударов. Такую же тактику оккупанты сейчас применяют и на Донецком фронте.

Напомним, мы сообщали, что ВСУ держат все ключевые высоты в направлении Лимана, что в Донецкой области. Они не допускают прорыва россиян в направлении Краматорска и Славянска.

Также мы писали, что россияне пытаются использовать зимнюю погоду для собственных целей на южном направлении. Оккупанты по льду продвигают ДРГ, однако все попытки были неудачными.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
