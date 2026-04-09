Загроза для Одещини та півдня з Придністров'я: можливі провокації

Військові РФ. Фото ілюстративне

Одещина залишається під ризиком через близькість до окупованого Придністров’я. Росія може використати цей напрямок не для масштабного наступу, а для провокацій і тиску. Йдеться про диверсії, локальні сутички та спроби розхитати ситуацію. Такі сценарії вже застосовували на інших ділянках фронту.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів військовий експерт Іван Тимочко, передає Новини.LIVE.

Прикордонні ризики

Росія може діяти не лише через відкриті бойові дії, а й через поступове нагнітання ситуації біля кордону. Такий підхід дозволяє створювати постійну напругу без необхідності вводити великі сили. Одещина в цьому контексті залишається вразливою через географічну близькість до Придністров’я. Подібні сценарії вже фіксували на інших напрямках, де використовували диверсійні групи та короткі бойові зіткнення. Це створює нестабільність і змушує тримати значні сили для реагування.

"Це не обов’язково, щоб була якась масштабна військова операція із залученням техніки чи великих колон. Противник може проводити дестабілізуючі заходи або створювати постійні сутички в прикордонній зоні", — зазначив військовий експерт.

Склади поруч

Ситуацію додатково ускладнює наявність великих складів боєприпасів у Колбасном, що в Придністров’ї. Вони розташовані на мінімальній відстані від українського кордону, що робить їх важливим фактором безпеки для регіону. Ці склади залишаються одним із найбільших арсеналів у цьому районі. У разі загострення вони можуть бути використані для підтримки різних сценаріїв дій противника.

Водночас Україна не завдає ударів по цих об’єктах через міжнародно-правові обмеження. Адже Придністров’я формально є територією Молдови, і такі дії могли б спричинити серйозні політичні наслідки.

"Там є величезні склади, зокрема артилерійські. Це серйозний фактор ризику, адже ці запаси можуть бути використані у різних сценаріях розвитку подій", — зауважив Іван Тимочко.

Ефект паніки

Окрему загрозу становить не лише військовий, а й психологічний фактор. Навіть незначні інциденти біля кордону можуть мати значний вплив на суспільні настрої. Це може спричинити паніку, інформаційні хвилі та внутрішні суперечки. Подібний ефект уже спостерігався під час інших кризових ситуацій. Саме на це, зокрема, може робити ставку противник, намагаючись дестабілізувати тилові регіони.

"Якщо з’являться навіть так звані "зелені чоловічки" або відбудуться дрібні сутички на кордоні, це може призвести до серйозних панічних настроїв і внутрішньої дестабілізації", — підкреслив експерт.

Як повідомляли Новини.LIVE, вперше з’явилась інформація про наміри РФ створити буферну зону і з боку невизнаного Придністров’я — у напрямку Вінницької області. Це може свідчити про розширення географії потенційних загроз. Водночас Росія не має достатніх ресурсів, щоб реалізувати всі озвучені плани одночасно.

Також Новини.LIVE писали, що для Одеського регіону наразі немає ознак масштабної загрози з боку російських військ. Основні бойові дії противник зосередив на сході України. Водночас південь залишається під захистом сил оборони.