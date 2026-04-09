Угроза для Одесчины и юга из Приднестровья: возможны провокации

Одесская область остается под риском из-за близости к оккупированному Приднестровью. Россия может использовать это направление не для масштабного наступления, а для провокаций и давления. Речь идет о диверсиях, локальных столкновениях и попытках расшатать ситуацию. Такие сценарии уже применяли на других участках фронта.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал военный эксперт Иван Тимочко, передает Новини.LIVE.

Пограничные риски

Россия может действовать не только через открытые боевые действия, но и через постепенное нагнетание ситуации у границы. Такой подход позволяет создавать постоянное напряжение без необходимости вводить большие силы. Одесская область в этом контексте остается уязвимой из-за географической близости к Приднестровью. Подобные сценарии уже фиксировали на других направлениях, где использовали диверсионные группы и короткие боевые столкновения. Это создает нестабильность и заставляет держать значительные силы для реагирования.

"Это не обязательно, чтобы была какая-то масштабная военная операция с привлечением техники или больших колонн. Противник может проводить дестабилизирующие мероприятия или создавать постоянные столкновения в приграничной зоне", — отметил военный эксперт.

Склады рядом

Ситуацию дополнительно осложняет наличие крупных складов боеприпасов в Колбасном, что в Приднестровье. Они расположены на минимальном расстоянии от украинской границы, что делает их важным фактором безопасности для региона. Эти склады остаются одним из крупнейших арсеналов в этом районе. В случае обострения они могут быть использованы для поддержки различных сценариев действий противника.

В то же время Украина не наносит удары по этим объектам из-за международно-правовых ограничений. Ведь Приднестровье формально является территорией Молдовы, и такие действия могли бы повлечь серьезные политические последствия.

"Там есть огромные склады, в частности артиллерийские. Это серьезный фактор риска, ведь эти запасы могут быть использованы в различных сценариях развития событий", — отметил Иван Тимочко.

Эффект паники

Отдельную угрозу представляет не только военный, но и психологический фактор. Даже незначительные инциденты у границы могут иметь значительное влияние на общественные настроения. Это может вызвать панику, информационные волны и внутренние споры. Подобный эффект уже наблюдался во время других кризисных ситуаций. Именно на это, в частности, может делать ставку противник, пытаясь дестабилизировать тыловые регионы.

"Если появятся даже так называемые "зеленые человечки" или произойдут мелкие стычки на границе, это может привести к серьезным паническим настроениям и внутренней дестабилизации", — подчеркнул эксперт.

Как сообщали Новини.LIVE, впервые появилась информация о намерениях РФ создать буферную зону и со стороны непризнанного Приднестровья — в направлении Винницкой области. Это может свидетельствовать о расширении географии потенциальных угроз. В то же время Россия не имеет достаточных ресурсов, чтобы реализовать все озвученные планы одновременно.

Также Новини.LIVE писали, что для Одесского региона пока нет признаков масштабной угрозы со стороны российских войск. Основные боевые действия противник сосредоточил на востоке Украины. В то же время юг остается под защитой сил обороны.