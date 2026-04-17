Курортный сезон на Одесчине: разминирование моря займет годы

Черное море возле Одессы остается опасным из-за минирования. Полная очистка акватории займет годы, а часть угроз сохраняется даже сейчас. Военные постепенно обезвреживают взрывчатку, но процесс сложный и длительный. Накануне туристического сезона людей призывают быть особенно осторожными.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Этапы очистки

Разминирование Черного моря — это долгий процесс, который разделили на несколько этапов. Сначала проводят срочные работы в наиболее важных местах. В частности возле портов, на стоянках судов и в подходных каналах. Этот этап длится несколько месяцев и включает постоянный контроль ситуации. Далее начинается основная часть, которая требует значительно больше времени и ресурсов. В то же время такие операции проводят осторожно и без лишней огласки из-за высоких рисков.

"Операция спланирована в несколько этапов. Первый — от 5 до 8 месяцев. Основная фаза продлится от 3 до 5 лет", — отметил Плетенчук.

Закрытый Босфор

Ситуацию осложняют международные ограничения, которые влияют на передвижение военных кораблей. Сейчас пролив Босфор закрыт для военных судов во время войны. Это означает, что дополнительные корабли не могут зайти в Черное море для помощи. Такие правила действуют для всех сторон и базируются на международном праве. Поэтому Украина вынуждена работать с тем ресурсом, который уже есть в регионе.

"Босфор сейчас закрыт согласно Конвенции Монтре. Ни один боевой корабль не может зайти в Черное море", — отметил спикер.

Как уничтожают

Мины в море уничтожают различными способами в зависимости от ситуации. Часть взрывчатки взрывают прямо в воде с помощью специальных технологий. Иногда мины извлекают или транспортируют ближе к берегу, где их легче и безопаснее обезвредить. Довольно часто опасные предметы выбрасывает волнами на побережье, и тогда реагируют мобильные группы. Важно, что любое вмешательство требует максимальной осторожности.

"Некоторые мины выбрасывает на побережье и их там уничтожают. Другие могут взрывать в воде или доставлять на берег", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Риски для людей

Даже сейчас мины остаются реальной угрозой для отдыхающих. Они могут дрейфовать в воде или оказаться у берега. Часто такие предметы выглядят как обычные металлические объекты, но представляют смертельную опасность. Вода не защищает от взрыва, а наоборот — может усилить его последствия. Поэтому в случае обнаружения подозрительных предметов важно сразу покинуть место и вызвать службы.

"Если видите незнакомый предмет в воде — не подходите. Надо выйти на берег и вызвать 101 или 102", — сказал спикер ВМС.

Пляжи Одессы

Несмотря на частичное открытие отдельных пляжей, опасность остается. Есть участки, где купание официально разрешено, но также много закрытых зон. Именно на запрещенных пляжах чаще всего происходят трагедии. Военные отмечают, что правила безопасности и ограничения игнорировать нельзя. Это вопрос не только дисциплины, но и жизни.

"Трагедии обычно происходят на закрытых участках, где купаться запрещено", — подытожил Плетенчук.

