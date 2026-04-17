Україна отримає новий корабель: завдання у Чорному морі

Корабель, який отримає Україна. Фото: скриншот з відео

Україна отримає ще один протимінний корабель від Нідерландів. Його передадуть уже в червні після підготовки екіпажу. Судно стане частиною майбутнього протимінного флоту.

В ефірі Ранок.LIVE речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів про те, як він працює та які завдання виконуватиме.

Що за корабель

Президент України під час візиту до Нідерландів відвідав українських військових, які навчаються на новому кораблі. Йдеться про протимінне судно класу "Алкмар", яке незабаром передадуть Україні. Воно отримає назву "Геніческ" — на честь українського корабля, втраченої під час бойового завдання у 2022 році. Це вже п’ятий корабель у майбутньому протимінному флоті та другий, який передають саме Нідерланди. Такі судна вважаються сучасними і активно використовуються в європейських флотах.

"Це серія протимінних кораблів. Вони схожі між собою, але це вже наступна генерація у боротьбі з мінами", — пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Як працює

Новий корабель не просто шукає міни, а робить це за допомогою сучасних технологій. На борту є спеціальні дрони та роботизовані системи, які дозволяють знаходити і знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Екіпаж проходить окрему підготовку, щоб працювати з цим обладнанням. Подібні кораблі вже показали свою ефективність під час міжнародних навчань. Для Європи така техніка залишається актуальною навіть через десятиліття після світових воєн.

"Пошук мін відбувається за рахунок роботизованих систем. Використовуються дрони для виявлення і знешкодження таких об’єктів", — зазначив Плетенчук.

Які завдання

У ВМС вже мають план розмінування Чорного моря. Для цього створено окремий дивізіон і підготовлено штаб, який керуватиме операціями. Українські військові регулярно проходять навчання за кордоном і поступово беруть на себе більше самостійності. Новий корабель стане важливою частиною цієї роботи. Розмінування необхідне не лише для безпеки, а й для відновлення судноплавства.

"Ми готуємося до операції з розмінування, яка є гострою необхідністю для Чорного моря", — наголосив речник ВМС.

