Украина получит новый корабль: задачи в Черном море

Корабль, который получит Украина. Фото: скриншот из видео

Украина получит еще один противоминный корабль от Нидерландов. Его передадут уже в июне после подготовки экипажа. Судно станет частью будущего противоминного флота.

В эфире Ранок.LIVE представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал о том, как он работает и какие задачи будет выполнять.

Что за корабль

Президент Украины во время визита в Нидерланды посетил украинских военных, которые учатся на новом корабле. Речь идет о противоминном судне класса "Алкмар", которое вскоре передадут Украине. Оно получит название "Геническ" — в честь украинского корабля, потерянного во время боевого задания в 2022 году. Это уже пятый корабль в будущем противоминном флоте и второй, который передают именно Нидерланды. Такие суда считаются современными и активно используются в европейских флотах.

"Это серия противоминных кораблей. Они похожи между собой, но это уже следующая генерация в борьбе с минами", — пояснил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Как работает

Новый корабль не просто ищет мины, а делает это с помощью современных технологий. На борту есть специальные дроны и роботизированные системы, которые позволяют находить и обезвреживать взрывоопасные предметы. Экипаж проходит отдельную подготовку, чтобы работать с этим оборудованием. Подобные корабли уже показали свою эффективность во время международных учений. Для Европы такая техника остается актуальной даже спустя десятилетия после мировых войн.

"Поиск мин происходит за счет роботизированных систем. Используются дроны для обнаружения и обезвреживания таких объектов", — отметил Плетенчук.

Какие задачи

В ВМС уже имеют план разминирования Черного моря. Для этого создан отдельный дивизион и подготовлен штаб, который будет руководить операциями. Украинские военные регулярно проходят обучение за рубежом и постепенно берут на себя больше самостоятельности. Новый корабль станет важной частью этой работы. Разминирование необходимо не только для безопасности, но и для восстановления судоходства.

"Мы готовимся к операции по разминированию, которая является острой необходимостью для Черного моря", — подчеркнул представитель ВМС.

