Главная Одесса Украина получит новый корабль: задачи в Черном море

Украина получит новый корабль: задачи в Черном море

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 13:01
Украина получит новый корабль: задачи в Черном море
Корабль, который получит Украина. Фото: скриншот из видео

Украина получит еще один противоминный корабль от Нидерландов. Его передадут уже в июне после подготовки экипажа. Судно станет частью будущего противоминного флота.

В эфире Ранок.LIVE представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал о том, как он работает и какие задачи будет выполнять.

Что за корабль

Президент Украины во время визита в Нидерланды посетил украинских военных, которые учатся на новом корабле. Речь идет о противоминном судне класса "Алкмар", которое вскоре передадут Украине. Оно получит название "Геническ" — в честь украинского корабля, потерянного во время боевого задания в 2022 году. Это уже пятый корабль в будущем противоминном флоте и второй, который передают именно Нидерланды. Такие суда считаются современными и активно используются в европейских флотах.

"Это серия противоминных кораблей. Они похожи между собой, но это уже следующая генерация в борьбе с минами", — пояснил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Как работает

Новый корабль не просто ищет мины, а делает это с помощью современных технологий. На борту есть специальные дроны и роботизированные системы, которые позволяют находить и обезвреживать взрывоопасные предметы. Экипаж проходит отдельную подготовку, чтобы работать с этим оборудованием. Подобные корабли уже показали свою эффективность во время международных учений. Для Европы такая техника остается актуальной даже спустя десятилетия после мировых войн.

Читайте также:

"Поиск мин происходит за счет роботизированных систем. Используются дроны для обнаружения и обезвреживания таких объектов", — отметил Плетенчук.

Какие задачи

В ВМС уже имеют план разминирования Черного моря. Для этого создан отдельный дивизион и подготовлен штаб, который будет руководить операциями. Украинские военные регулярно проходят обучение за рубежом и постепенно берут на себя больше самостоятельности. Новый корабль станет важной частью этой работы. Разминирование необходимо не только для безопасности, но и для восстановления судоходства.

"Мы готовимся к операции по разминированию, которая является острой необходимостью для Черного моря", — подчеркнул представитель ВМС.

Как сообщали Новини.LIVE, что Россия не имеет полностью безопасного места для своего флота и нефтяного экспорта в Черном море. Даже после усиления обороны ключевые порты остаются уязвимыми для ударов. Новороссийск частично возобновил работу после атак, но работает с ограничениями. Альтернативных надежных баз в регионе фактически не осталось.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали российский фрегат "Адмирал Григорович". Степень повреждений пока уточняется. Таких кораблей осталось очень мало. Это один из ключевых кораблей РФ в Черном море.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
