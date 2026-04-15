Чорне море стало небезпечним: РФ втрачає контроль над портами

Порт Новоросійськ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія не має повністю безпечного місця для свого флоту та нафтового експорту в Чорному морі. Навіть після посилення оборони ключові порти залишаються вразливими для ударів. Новоросійськ частково відновив роботу після атак, але працює з обмеженнями. Альтернативних надійних баз у регіоні фактично не залишилось.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу Військово-Морських Сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-Морських Сил Збройних сил України (2004–2020 роки), стратегічний експерт компанії "Соната", передає Новини.LIVE.

Ураження портів

Після уражень інфраструктури порт Новоросійська повернувся до часткового завантаження нафти. Відновлення стосується лише окремих причалів, які не можуть обслуговувати великі танкери. Частину потоків доводиться перенаправляти через інші вузли, що знижує ефективність експорту. Попри це, порт залишається одним із ключових для російського нафтового бюджету. Зокрема, пошкодження терміналу "Шесхаріс" та причалів суттєво обмежили можливості порту. Відновлення відбувається частково, і повного повернення до попередніх обсягів немає. Експерти зазначають, що логістика експорту змушена працювати в обхід пошкоджених ділянок.

"Дійсно відновили зараз причал №2, але він може приймати тільки судна середньої і невеликої величини. Якщо і є відновлення, то воно часткове. Удари будуть продовжуватися", — розповів Риженко.

Захист портів

Росія суттєво посилила оборону Новоросійська, зокрема протиповітряний захист і системи безпеки. Проте це не гарантує повної недосяжності об’єктів. Українські сили застосовують комбіновані дрони та тактики, які дозволяють обходити частину захисту. Це створює постійну загрозу для портової інфраструктури.

"Рівень оборони порту дійсно збільшився… але використовуються тактики комбінування різних дронів, які ставлять противника в дилему", — зазначив капітан запасу ВМС.

Немає безпеки

Новоросійськ і Севастополь залишаються фактично єдиними базами РФ у Чорному морі. Інших придатних портів для великих кораблів немає, а альтернативи мають обмежені можливості. Це змушує російський флот концентруватися у вразливих точках. Саме тому регіон залишається зоною постійного ризику.

"Більше тікати немає куди… іншого місця для розміщення кораблів у Чорному морі просто немає", — підсумував Андрій Риженко.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у ніч на 6 квітня українські дрони уразили фрегат "Адмірал Макаров" у порту Новоросійська. Це корабель-носій крилатих ракет "Калібр", які РФ регулярно застосовує для обстрілів України. Під час атаки судно намагалося відбитися засобами протиповітряної оборони просто з борту, однак це не зупинило удар.

Також Новини.LIVE писали, що російський флот змінив поведінку після серйозних втрат і тепер більшість часу перебуває у пунктах базування, зокрема в Новоросійську. Виходи в море стали короткими і мають чітку мету — виконати ракетний удар і одразу повернутися.