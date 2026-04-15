Черное море стало опасным: РФ теряет контроль над портами

Порт Новороссийск. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия не имеет полностью безопасного места для своего флота и нефтяного экспорта в Черном море. Даже после усиления обороны ключевые порты остаются уязвимыми для ударов. Новороссийск частично возобновил работу после атак, но работает с ограничениями. Альтернативных надежных баз в регионе фактически не осталось.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины, заместитель начальника штаба Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины (2004-2020 годы), стратегический эксперт компании "Соната", передает Новини.LIVE.

Поражение портов

После поражений инфраструктуры порт Новороссийска вернулся к частичной загрузке нефти. Восстановление касается лишь отдельных причалов, которые не могут обслуживать крупные танкеры. Часть потоков приходится перенаправлять через другие узлы, что снижает эффективность экспорта. Несмотря на это, порт остается одним из ключевых для российского нефтяного бюджета. В частности, повреждения терминала "Шесхарис" и причалов существенно ограничили возможности порта. Восстановление происходит частично, и полного возврата к предыдущим объемам нет. Эксперты отмечают, что логистика экспорта вынуждена работать в обход поврежденных участков.

"Действительно восстановили сейчас причал №2, но он может принимать только суда средней и небольшой величины. Если и есть восстановление, то оно частичное. Удары будут продолжаться", — рассказал Рыженко.

Защита портов

Россия существенно усилила оборону Новороссийска, в частности противовоздушную защиту и системы безопасности. Однако это не гарантирует полной недосягаемости объектов. Украинские силы применяют комбинированные дроны и тактики, которые позволяют обходить часть защиты. Это создает постоянную угрозу для портовой инфраструктуры.

"Уровень обороны порта действительно увеличился... но используются тактики комбинирования различных дронов, которые ставят противника в дилемму", — отметил капитан запаса ВМС.

Нет безопасности

Новороссийск и Севастополь остаются фактически единственными базами РФ в Черном море. Других пригодных портов для больших кораблей нет, а альтернативы имеют ограниченные возможности. Это заставляет российский флот концентрироваться в уязвимых точках. Именно поэтому регион остается зоной постоянного риска.

"Больше бежать некуда... другого места для размещения кораблей в Черном море просто нет", — подытожил Андрей Рыженко.

Как сообщали Новини.LIVE, что в ночь на 6 апреля украинские дроны поразили фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска. Это корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", которые РФ регулярно применяет для обстрелов Украины. Во время атаки судно пыталось отбиться средствами противовоздушной обороны прямо с борта, однако это не остановило удар.

Также Новини.LIVE писали, что российский флот изменил поведение после серьезных потерь и теперь большую часть времени находится в пунктах базирования, в частности в Новороссийске. Выходы в море стали короткими и имеют четкую цель — выполнить ракетный удар и сразу вернуться.