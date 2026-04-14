Річниця знищення крейсера "Москва": вплив на війну у морі

Крейсер "Москва". Фото: росЗМІ

14 квітня 2022 року затонув російський крейсер "Москва", який українські військові вразили у Чорному морі за день до цього. Це був флагман флоту РФ і один із найпотужніших кораблів у регіоні. Удар став переломним моментом у морській війні. Через чотири роки наслідки цієї події досі відчутні.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з речником Військово-морських сил Дмитром Плетенчуком та дізналися у нього, як удар по крейсеру "Москва" вплинув на війну.

Удар по флоту

Знищення "Москви" стало не лише гучною новиною, а й серйозним ударом по військових можливостях РФ. Корабель виконував ключову роль — прикривав інші судна, забезпечував розвідку та координував дії флоту. Його втрата одразу послабила позиції росіян у Чорному морі.

"Ми дійсно не мали страху, мали бажання. І ми довели, що Україна може відбиватися. Росіяни вважали, що з таким кораблем можуть спокійно ходити вздовж нашого узбережжя, але виявилося, що ні", — зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Зміна тактики

Після втрати флагмана російський флот змушений був змінити свою поведінку. Кораблі стали діяти обережніше і триматися далі від українського узбережжя. Це суттєво обмежило їхні можливості.

Читайте також:

"Цей корабель мав прикривати все угруповання, надавати розвіддані. Насправді для нього навіть Чорне море було затісним, але його знищення створило великий вакуум", — пояснив Плетенчук.

Постійна загроза

Попри втрати, російські сили досі залишаються в акваторії і періодично застосовують ракетоносії. Водночас вони змушені враховувати нові загрози — українські ракети та морські дрони.

"Раз-два на місяць вони все ж застосовують носії крилатих ракет. Не дуже результативно, але сам факт. Вони фактично змушені ховатися", — додав речник ВМС.

Що відомо

Ракетний крейсер "Москва" був уражений 13 квітня 2022 року поблизу острова Зміїний у Чорному морі. За офіційною інформацією української сторони, по кораблю вдарили дві протикорабельні ракети РК-360МЦ "Нептун". Після влучання на борту спалахнула пожежа і здетонував боєкомплект. Корабель зазнав критичних пошкоджень і згодом затонув під час буксирування 14 квітня. Це стало найдорожчою втратою Росії у війні проти України та одним із ключових моментів боротьби за Чорне море.

Як повідомляли Новини.LIVE, що після ударів по порту Новоросійська Росія втратила ще одну відносно безпечну базу в Чорному морі. Водночас загрози для України не зменшилися. РФ продовжує розвивати морські дрони та може посилити атаки на порти.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 6 квітня українські безпілотники атакували російський фрегат "Адмірал Григорович". Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Таких кораблів залишилося дуже мало. Це один із ключових кораблів РФ у Чорному морі.