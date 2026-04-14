Річниця знищення крейсера "Москва": вплив на війну у морі

Знищення крейсера "Москва": переломний момент у боротьбі за море
14 квітня 2022 року затонув російський крейсер "Москва", який українські військові вразили у Чорному морі за день до цього. Це був флагман флоту РФ і один із найпотужніших кораблів у регіоні. Удар став переломним моментом у морській війні. Через чотири роки наслідки цієї події досі відчутні.
Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з речником Військово-морських сил Дмитром Плетенчуком та дізналися у нього, як удар по крейсеру "Москва" вплинув на війну.
Удар по флоту
Знищення "Москви" стало не лише гучною новиною, а й серйозним ударом по військових можливостях РФ. Корабель виконував ключову роль — прикривав інші судна, забезпечував розвідку та координував дії флоту. Його втрата одразу послабила позиції росіян у Чорному морі.
"Ми дійсно не мали страху, мали бажання. І ми довели, що Україна може відбиватися. Росіяни вважали, що з таким кораблем можуть спокійно ходити вздовж нашого узбережжя, але виявилося, що ні", — зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
Зміна тактики
Після втрати флагмана російський флот змушений був змінити свою поведінку. Кораблі стали діяти обережніше і триматися далі від українського узбережжя. Це суттєво обмежило їхні можливості.
"Цей корабель мав прикривати все угруповання, надавати розвіддані. Насправді для нього навіть Чорне море було затісним, але його знищення створило великий вакуум", — пояснив Плетенчук.
Постійна загроза
Попри втрати, російські сили досі залишаються в акваторії і періодично застосовують ракетоносії. Водночас вони змушені враховувати нові загрози — українські ракети та морські дрони.
"Раз-два на місяць вони все ж застосовують носії крилатих ракет. Не дуже результативно, але сам факт. Вони фактично змушені ховатися", — додав речник ВМС.
Що відомо
Ракетний крейсер "Москва" був уражений 13 квітня 2022 року поблизу острова Зміїний у Чорному морі. За офіційною інформацією української сторони, по кораблю вдарили дві протикорабельні ракети РК-360МЦ "Нептун". Після влучання на борту спалахнула пожежа і здетонував боєкомплект. Корабель зазнав критичних пошкоджень і згодом затонув під час буксирування 14 квітня. Це стало найдорожчою втратою Росії у війні проти України та одним із ключових моментів боротьби за Чорне море.
