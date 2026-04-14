Годовщина уничтожения крейсера "Москва": влияние на войну в море

Уничтожение крейсера "Москва": переломный момент в борьбе за море
14 апреля 2022 года затонул российский крейсер "Москва", который украинские военные поразили в Черном море за день до этого. Это был флагман флота РФ и один из самых мощных кораблей в регионе. Удар стал переломным моментом в морской войне. Спустя четыре года последствия этого события до сих пор ощутимы.
Журналисты Новини.LIVE пообщались с представителем Военно-морских сил Дмитрием Плетенчуком и узнали у него, как удар по крейсеру "Москва" повлиял на войну.
Удар по флоту
Уничтожение "Москвы" стало не только громкой новостью, но и серьезным ударом по военным возможностям РФ. Корабль выполнял ключевую роль — прикрывал другие суда, обеспечивал разведку и координировал действия флота. Его потеря сразу ослабила позиции россиян в Черном море.
"Мы действительно не имели страха, имели желание. И мы доказали, что Украина может отбиваться. Россияне считали, что с таким кораблем могут спокойно ходить вдоль нашего побережья, но оказалось, что нет", — отметил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
Изменение тактики
После потери флагмана российский флот вынужден был изменить свое поведение. Корабли стали действовать осторожнее и держаться дальше от украинского побережья. Это существенно ограничило их возможности.
"Этот корабль должен был прикрывать всю группировку, предоставлять разведданные. На самом деле для него даже Черное море было тесным, но его уничтожение создало большой вакуум", — пояснил Плетенчук.
Постоянная угроза
Несмотря на потери, российские силы до сих пор остаются в акватории и периодически применяют ракетоносители. В то же время они вынуждены учитывать новые угрозы — украинские ракеты и морские дроны.
"Раз-два в месяц они все же применяют носители крылатых ракет. Не очень результативно, но сам факт. Они фактически вынуждены прятаться", — добавил представитель ВМС.
Что известно
Ракетный крейсер "Москва" был поражен 13 апреля 2022 года вблизи острова Змеиный в Черном море. По официальной информации украинской стороны, по кораблю ударили две противокорабельные ракеты РК-360МЦ "Нептун". После попадания на борту вспыхнул пожар и сдетонировал боекомплект. Корабль получил критические повреждения и впоследствии затонул во время буксировки 14 апреля. Это стало самой дорогой потерей России в войне против Украины и одним из ключевых моментов борьбы за Черное море.
після ударів по порту Новороссийска Россия потеряла еще одну относительно безопасную базу в Черном море. В то же время угрозы для Украины не уменьшились. РФ продолжает развивать морские дроны и может усилить атаки на порты.
в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали российский фрегат "Адмирал Григорович". Степень повреждений сейчас уточняется. Таких кораблей осталось очень мало. Это один из ключевых кораблей РФ в Черном море.
