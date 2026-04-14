Годовщина уничтожения крейсера "Москва": влияние на войну в море

14 апреля 2022 года затонул российский крейсер "Москва", который украинские военные поразили в Черном море за день до этого. Это был флагман флота РФ и один из самых мощных кораблей в регионе. Удар стал переломным моментом в морской войне. Спустя четыре года последствия этого события до сих пор ощутимы.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с представителем Военно-морских сил Дмитрием Плетенчуком и узнали у него, как удар по крейсеру "Москва" повлиял на войну.

Удар по флоту

Уничтожение "Москвы" стало не только громкой новостью, но и серьезным ударом по военным возможностям РФ. Корабль выполнял ключевую роль — прикрывал другие суда, обеспечивал разведку и координировал действия флота. Его потеря сразу ослабила позиции россиян в Черном море.

"Мы действительно не имели страха, имели желание. И мы доказали, что Украина может отбиваться. Россияне считали, что с таким кораблем могут спокойно ходить вдоль нашего побережья, но оказалось, что нет", — отметил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Изменение тактики

После потери флагмана российский флот вынужден был изменить свое поведение. Корабли стали действовать осторожнее и держаться дальше от украинского побережья. Это существенно ограничило их возможности.

Читайте также:

"Этот корабль должен был прикрывать всю группировку, предоставлять разведданные. На самом деле для него даже Черное море было тесным, но его уничтожение создало большой вакуум", — пояснил Плетенчук.

Постоянная угроза

Несмотря на потери, российские силы до сих пор остаются в акватории и периодически применяют ракетоносители. В то же время они вынуждены учитывать новые угрозы — украинские ракеты и морские дроны.

"Раз-два в месяц они все же применяют носители крылатых ракет. Не очень результативно, но сам факт. Они фактически вынуждены прятаться", — добавил представитель ВМС.

Что известно

Ракетный крейсер "Москва" был поражен 13 апреля 2022 года вблизи острова Змеиный в Черном море. По официальной информации украинской стороны, по кораблю ударили две противокорабельные ракеты РК-360МЦ "Нептун". После попадания на борту вспыхнул пожар и сдетонировал боекомплект. Корабль получил критические повреждения и впоследствии затонул во время буксировки 14 апреля. Это стало самой дорогой потерей России в войне против Украины и одним из ключевых моментов борьбы за Черное море.

Как сообщали Новини.LIVE, что после ударов по порту Новороссийска Россия потеряла еще одну относительно безопасную базу в Черном море. В то же время угрозы для Украины не уменьшились. РФ продолжает развивать морские дроны и может усилить атаки на порты.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали российский фрегат "Адмирал Григорович". Степень повреждений сейчас уточняется. Таких кораблей осталось очень мало. Это один из ключевых кораблей РФ в Черном море.