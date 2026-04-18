Контроль над акваторией утрачен: Черное море стало серой зоной

Военный охраняет гражданские суда в Черном море. Фото иллюстративное: Reuters

Черное море фактически стало серой зоной, где ни Украина, ни Россия не имеют полного контроля. Из-за потерь и опасений большие корабли РФ больше не способны действовать так, как раньше, и вынуждены ограничивать свое присутствие.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил, Дмитрий Плетенчук.

Контроль над Черным морем

Дмитрий Плетенчук объясняет, что сейчас акватория не контролируется полноценно ни одной из сторон. Именно поэтому ее называют "серой зоной".

"Черное море фактически превращено в серую зону. Враг не имеет возможности использовать свой флот - это факт. Он даже не имеет возможности фактически выйти из своей базы в Новороссийске", — говорит военный.

В то же время, по словам Плетенчука, и украинская сторона не может действовать в море без ограничений. Причина в постоянном присутствии российской авиации, которая контролирует воздушное пространство над акваторией. Представитель ВМС отметил, что именно это сейчас определяет ситуацию на море и сдерживает активные действия Украины.

Читайте также:

"Мы тоже не можем спокойно выходить в море, потому что там присутствует российская авиация. Это и разведывательная, и оперативно-тактическая авиация, которая остается серьезным фактором влияния", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Россияне теряют авиацию над Черным морем

Несмотря на это российские силы не могут действовать безнаказанно даже в воздухе. Военные отмечают, что любые попытки приблизиться к зоне поражения несут для врага риски.

"Безнаказанно залетать в зону поражения наших средств они не решаются. После потерь такие попытки фактически прекратились", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Россия усиливает защиту портов

По оценке стратегического эксперта компании "Соната" Андрея Рыженко, Россия после последних атак существенно усилила оборону Новороссийска — прежде всего противовоздушную защиту и системы безопасности. В то же время это не делает объекты полностью недосягаемыми. Украинские силы применяют комбинированные дроны и тактики, которые позволяют обходить часть защиты, поэтому портовая инфраструктура остается под постоянной угрозой. Он также отмечает, что Новороссийск и Севастополь фактически остаются единственными базами РФ в Черном море. Других портов, способных принимать большие корабли, нет, а альтернативы ограничены. Из-за этого российский флот вынужден концентрироваться в уязвимых точках, что лишь усиливает риски для всего региона.

Как сообщали Новини.LIVE ранее Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды посетил украинских военных, которые проходят обучение на новом корабле. Речь идет о противоминном судне класса Alkmaar, которое в ближайшее время передадут Украине. После передачи оно получит название "Геническ" — в честь украинского корабля, потерянного во время боевого задания в 2022 году. Это уже пятый корабль в будущем противоминном флоте Украины и второй, который передают именно Нидерланды.

Также Новини.LIVE писали, что по словам украинских военных, российские морские дроны остаются менее публичными, чем украинские, хотя их разработано значительно больше. Сейчас у врага насчитывают более 15 типов таких систем. Часть этих беспилотников Россия еще в начале полномасштабной войны представила как перспективные разработки. Впрочем, несмотря на количество, информации об их реальном применении и эффективности в открытом доступе немного.