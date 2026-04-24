Головна Одеса Нічна атака по Одесі: росіяни вбили подружжя

Нічна атака по Одесі: росіяни вбили подружжя

Дата публікації: 24 квітня 2026 07:59
Рятувальники на місці удару в Одесі. Фото: Одеська МВА

Росіяни в ніч проти 24 квітня вкотре атакували Одесу. Зафіксовано влучання у кількох локаціях. Внаслідок обстрілу загинуло літнє подружжя. Ще 15 людей отримали поранення.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Одеську МВА.

Наслідки нічного удару по Одесі

Як зазначив начальник МВА Сергій Лисак, станом на 07:00 відомо про трагічні наслідки російського обстрілу. Окупанти вбили подружжя пенсіонерів — їм було по 75 років.

Наслідки обстрілу Одеси 24 квітня
Повідомлення Лисака. Фото: скриншот

Крім того, постраждали 15 людей. Наразі восьмеро жителів Одеси перебувають під наглядом лікарів у медичних закладах. Їм надають усю необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу Одеси 24 квітня
Пошкоджений через російський удар будинок. Фото: Одеська МВА

З ночі на місцях ударів працюють комунальники. Наразі прибирають територію та закривають вибиті вікна. Для мешканців Одеси розгорнули оперативні штаби. Там люди отримують необхідну допомогу та консультації щодо компенсацій за програмою "єВідновлення" та з міського бюджету.

Наслідки обстрілу Одеси 24 квітня
Люди оформлюють документи на допомогу. Фото: Одеська МВА

Як повідомляли Новини.LIVE, обстріл Одеси стався в ніч проти 24 квітня. Відомо, що росіяни влучили у декілька будинків. Пошкоджено дві двоповерхівки та триповерхівки.

Також ми писали про те, що вибухи в Одесі лунали й 23 квітня. Росіяни атакували місто ударними дронами з акваторії Чорного моря. По ворожих безпілотниках працювала українська ППО.

Додамо, що 22 квітня Одеса пережила масовану атаку дронів. Окупанти випускали безпілотники двома хвилями. Основною ціллю росіян стала портова інфраструктура.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
