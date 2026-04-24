Україна
Одесса Ночная атака по Одессе: россияне убили семейную пару

Ночная атака по Одессе: россияне убили семейную пару

Дата публикации 24 апреля 2026 07:59
Ночная атака по Одессе: россияне убили семейную пару
Спасатели на месте удара в Одессе. Фото: Одесская МВА

Россияне в ночь на 24 апреля в очередной раз атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в нескольких локациях. В результате обстрела погибли пожилые супруги. Еще 15 человек получили ранения.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Одесскую МВА.

Последствия ночного удара по Одессе

Как отметил начальник МВА Сергей Лысак, по состоянию на 07:00 известно о трагических последствиях российского обстрела. Оккупанты убили супругов пенсионеров — им было по 75 лет.

Наслідки обстрілу Одеси 24 квітня
Сообщение Лысака. Фото: скриншот

Кроме того, пострадали 15 человек. Сейчас восемь жителей Одессы находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях. Им оказывают всю необходимую помощь.

Наслідки обстрілу Одеси 24 квітня
Поврежденный из-за российского удара дом. Фото: Одесская МВА

С ночи на местах ударов работают коммунальщики. Сейчас убирают территорию и закрывают выбитые окна. Для жителей Одессы развернули оперативные штабы. Там люди получают необходимую помощь и консультации по компенсациям по программе "еВідновлення" и из городского бюджета.

Читайте также:
Наслідки обстрілу Одеси 24 квітня
Люди оформляют документы на помощь. Фото: Одесская МВА

Как сообщали Новини.LIVE, обстрел Одессы произошел в ночь на 24 апреля. Известно, что россияне попали в несколько домов. Повреждены две двухэтажки и трехэтажки.

Также мы писали о том, что взрывы в Одессе раздавались и 23 апреля. Россияне атаковали город ударными дронами из акватории Черного моря. По вражеским беспилотникам работала украинская ПВО.

Добавим, что 22 апреля Одесса пережила массированную атаку дронов. Оккупанты выпускали беспилотники двумя волнами. Основной целью россиян стала портовая инфраструктура.

атака погибшие обстрел Одессы
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
