Ночная атака по Одессе: россияне убили семейную пару

Россияне в ночь на 24 апреля в очередной раз атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в нескольких локациях. В результате обстрела погибли пожилые супруги. Еще 15 человек получили ранения.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Одесскую МВА.

Последствия ночного удара по Одессе

Как отметил начальник МВА Сергей Лысак, по состоянию на 07:00 известно о трагических последствиях российского обстрела. Оккупанты убили супругов пенсионеров — им было по 75 лет.

Кроме того, пострадали 15 человек. Сейчас восемь жителей Одессы находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях. Им оказывают всю необходимую помощь.

С ночи на местах ударов работают коммунальщики. Сейчас убирают территорию и закрывают выбитые окна. Для жителей Одессы развернули оперативные штабы. Там люди получают необходимую помощь и консультации по компенсациям по программе "еВідновлення" и из городского бюджета.

Как сообщали Новини.LIVE, обстрел Одессы произошел в ночь на 24 апреля. Известно, что россияне попали в несколько домов. Повреждены две двухэтажки и трехэтажки.

Также мы писали о том, что взрывы в Одессе раздавались и 23 апреля. Россияне атаковали город ударными дронами из акватории Черного моря. По вражеским беспилотникам работала украинская ПВО.

Добавим, что 22 апреля Одесса пережила массированную атаку дронов. Оккупанты выпускали беспилотники двумя волнами. Основной целью россиян стала портовая инфраструктура.

