РФ обстреляла жилые кварталы Одессы: пострадали люди

Пожар в Одессе после обстрела ночью 24 апреля 2026 года. Фото: Сергей Лысак

Ночью в пятницу, 24 апреля, РФ нанесла удар по жилым кварталам Одессы. Есть попадания в несколько домов: две двухэтажки и трехэтажки. Пострадали люди.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Последствия ночного обстрела Одессы ночью 24 апреля

На одной из локаций медики оказали людям помощь на месте. Женщину из другой локации госпитализировали в медучреждение. Информацию о пострадавших уточняют.

Пожар в доме в Одессе после обстрела ночью 24 апреля 2026 года. Фото: Сергей Лысак

Еще одно попадание произошло в нежилое здание. На местах атаки работают оперативные службы и спасатели.

Пожар после атаки БпЛА в Одессе ночью 24 апреля 2026 года. Фото: Сергей Лысак

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что ночью и утром 22 апреля РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом были портовые объекты. Повреждений гражданской инфраструктуры нет. Люди не пострадали.

Также Новини.LIVE писал, что утром 23 апреля в Одессе прогремел ряд взрывов. РФ атаковала город БпЛА из акватории Черного моря. Работала ПВО.