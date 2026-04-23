В Одессе прогремела серия взрывов: угроза ударных беспилотников

Сейчас, 23 апреля, в Одессе была слышна серия взрывов. Враг атакует ударными дронами из акватории Черного моря. Вероятно работает ПВО. О последствиях пока неизвестно.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 23 апреля, в Одессе были слышны звуки взрывов. Мониторинговые каналы сообщали о движении ударных БпЛА с Черного моря в направлении города. Впоследствии уточнили, что дрон летит со стороны Киевского района города. Вероятно работали силы ПВО. Это уже вторая атака областного центра за утро. Во время предыдущей тревоги беспилотник летел в сторону Пересыпского района и центра.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью и утром 22 апреля, Одесса пережила массированную атаку дронов. Враг бил двумя волнами, основной целью стала портовая инфраструктура. Несмотря на работу ПВО, есть повреждения. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 18 апреля россияне дронами снова атаковали Одесскую область. Под ударом был Одесский район, где повреждены объекты портовой и промышленной инфраструктуры. В результате атаки пострадал один человек.