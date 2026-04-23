В Одесі пролунала серія вибухів: загроза ударних безпілотників

Дим в небі після вибухів.

Зараз, 23 квітня, в Одесі було чутно серію вибухів. Ворог атакує ударними дронами з акваторії Чорного моря. Ймовірно працює ППО. Про наслідки наразі невідомо.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про рух дронів.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 23 квітня, в Одесі було чутно звуки вибухів. Моніторингові канали повідомляли про рух ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку міста. Згодом уточнили, що дрон летить з боку Київського району міста. Ймовірно працювали сили ППО. Це вже друга атака обласного центру за ранок. Під час попередньої тривоги безпілотник летів у бік Пересипського району та центру.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі та вранці 22 квітня, Одеса пережила масовану атаку дронів. Ворог бив двома хвилями, основною ціллю стала портова інфраструктура. Попри роботу ППО, є пошкодження. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 18 квітня росіяни дронами знову атакували Одещину. Під ударом був Одеський район, де пошкоджено об’єкти портової та промислової інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала одна людина.