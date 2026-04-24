Россия атаковала иностранное судно возле Одессы: последствия

Во время атаки в ночь на 24 апреля, Россия атаковала не только город, но и корабль возле Одессы. Под удар попало торговое судно, на борту которого вспыхнул пожар после попадания. В самом городе есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по судну

Во время движения по Украинскому морскому коридору под удар дронов попал балкер под флагом Сент-Китс и Невис, который направлялся в один из портов Большой Одессы. В судно попали два беспилотника, после чего на борту вспыхнул пожар. Моряки быстро среагировали и ликвидировали огонь собственными силами, не допустив распространения пламени.

Предварительно известно, что среди экипажа никто не пострадал. Информация о техническом состоянии судна уточняется.

Жертвы атаки в Одессе

В ночь на 24 апреля российские войска также атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под удар попали объект критической инфраструктуры и жилой массив. По данным следствия, погибли два человека — 76-летние мужчина и женщина.

Еще 14 человек получили травмы: среди них 8 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 6 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет. Десять пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Последствия удара по городу

В результате попаданий повреждено административное здание, частично разрушен двухэтажный жилой дом. В трехэтажке разрушены квартиры на втором и третьем этажах. Также повреждены по меньшей мере 10 автомобилей.

Работа спасателей

Чрезвычайники смогли спасти 36 человек. На местах работают более 140 спасателей, медики и коммунальные службы. Психологи помогли более чем 50 жителям, среди которых трое детей, которые находились в сильном стрессе.

"Ликвидацию последствий атак осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Но в этот момент жилые дома пылали, люди были заблокированы в своих квартирах, поэтому пожарные продолжили свою работу", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Правоохранители документируют последствия атаки. Ликвидация разрушений продолжается, информация еще уточняется.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска ночью 22 апреля снова атаковали Одессу беспилотниками. Удары пришлись по портовой инфраструктуре. Атака происходила в две волны — ночью и утром. На объектах порта возникли пожары после попаданий. Их оперативно ликвидировали спасатели вместе с пожарной охраной. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 18 апреля россияне дронами снова атаковали Одесскую область. Под ударом был Одесский район, где повреждены объекты портовой и промышленной инфраструктуры. В результате атаки пострадал один человек.