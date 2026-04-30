Одесса под ударами дронов: повреждены здания и автостоянка

Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSODE

Россияне в ночь с 29 на 30 апреля массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеской атаки в городе повреждены дома и есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесского городского совета.

Первые последствия атаки РФ на Одессу 30 апреля

В своем Telegram глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что атака произошла около полуночи. По его словам, оккупанты нанесли массированный удар по жилым домом и объектам гражданской инфраструктуры. В то же время начальник МВА Сергей Лысак тоже подтвердил эти данные.

"В результате ночной атаки беспилотниками под ударом оказалась инфраструктура и жилой сектор - повреждены пятиэтажка и частный дом. Также враг попал в территорию автостоянки и административное здание", - написал Лысак в Telegram в 00:26.

Еще через некоторое время стало известно, что в городе по меньшей мере четверо пострадавших. По словам Кипера, это две женщины 25 и 44 лет и мужчины 38 и 62 лет. Сейчас всем им оказывается медицинская помощь.

Новость дополняется...