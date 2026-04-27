Ночные удары по Одессе: разрушенные дома, раненые дети

В ночь на 27 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Повреждены жилые дома, отель, склады и припортовая инфраструктура. Пострадали 11 человек, среди них двое детей. На местах работали спасатели, медики и коммунальные службы.

Последствия атаки

Под ударом оказались три района города — Приморский, Хаджибейский и Киевский. Больше всего разрушений зафиксировали в центре. Повреждены жилые дома, гостиница, склады и инфраструктура. Во многих зданиях выбило окна. В четырехэтажке разрушены два этажа, в высотке повреждены квартиры на 15-м этаже, еще в одном доме — крыша.

Также разрушены частные дома, дачные постройки и повреждена веранда одного из домов. Огонь охватил грузовики, машины и недействующий магазин. В общем повреждены по меньшей мере пять автомобилей.

Количество пострадавших

В результате атаки пострадали 11 человек, среди них двое детей — 10-летняя девочка и годовалый мальчик. Среди взрослых — три женщины в возрасте от 26 до 50 лет и шестеро мужчин от 27 до 63 лет. Часть людей получила ранения из-за взрывной волны и осколков стекла, другие — травмы в результате пожаров и разрушений зданий.

Читайте также:

В нескольких случаях людей достали из поврежденных квартир и частных домов. В частности, после попадания в трехэтажку пострадали трое жителей, еще один человек получил травмы возле гостиницы, где загорелась машина. В другом районе травмировались двое детей после повреждения частного дома.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Часть людей госпитализировали, другие лечатся амбулаторно. Больше всего раненых — в Приморском районе.

Работа спасателей

После ударов в городе возникло несколько пожаров — горели жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания. К работам привлекли около 150 спасателей и 38 единиц техники ГСЧС, а также более 250 коммунальщиков и служащих. На местах развернули оперативные штабы.

Психологи ГСЧС работали с людьми на местах и оказали помощь по меньшей мере 11 пострадавшим, среди них — ребенок. Жителям поврежденных домов предоставляют консультации по компенсациям.

Удар по порту

В ночь на 27 апреля российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Большой Одессы и объекты, обеспечивающие работу Украинского морского коридора. В результате удара поврежден энергетический объект на территории грузового терминала. На месте возникли локальные пожары, их быстро ликвидировали.

Во время движения по морскому коридору также атаковали торговое судно RAMCO под флагом Науру. Оно получило незначительные повреждения, возгорание на борту экипаж потушил самостоятельно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Ежедневные удары по портам создают угрозу международному судоходству, однако морской коридор продолжает работать и обеспечивает экспорт.

Правоохранители документируют последствия атаки. Расследование ведется по статье о военных преступлениях.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 26 апреля российские войска в очередной раз дронами массированно атаковали портовую, гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одесской области. Известно как минимум об одном пострадавшем человеке. В жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Также повреждения получил один из промышленных объектов области.

Также Новини.LIVE писали, что во время дроновой атаки РФ в ночь на 25 апреля в Одесской области в небо над Румынией поднимали два истребителя Eurofighter Typhoon. Пилоты получили разрешение на возможное поражение беспилотников, которые приблизились к воздушному пространству соседней страны.