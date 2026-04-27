Нічні удари по Одесі: зруйновані будинки, поранені діти

Пожежа після атаки. Фото: Одеська ОВА

У ніч на 27 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Пошкоджено житлові будинки, готель, склади та припортову інфраструктуру. Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. На місцях працювали рятувальники, медики та комунальні служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Наслідки атаки

Під ударом опинилися три райони міста — Приморський, Хаджибейський та Київський. Найбільше руйнувань зафіксували в центрі. Пошкоджено житлові будинки, готель, склади та інфраструктуру. У багатьох будівлях вибило вікна. У чотириповерхівці зруйновано два поверхи, у висотці пошкоджено квартири на 15-му поверсі, ще в одному будинку — дах.

Будинок, який постраждав. Фото: ДСНС Одещини

Також зруйновано приватні будинки, дачні споруди та пошкоджено веранду одного з будинків. Вогонь охопив вантажівки, автівки та недіючий магазин. Загалом пошкоджено щонайменше п’ять автомобілів.

Побита автівка. Фото: Одеська ОВА

Кількість постраждалих

Внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них двоє дітей — 10-річна дівчинка та однорічний хлопчик. Серед дорослих — три жінки віком від 26 до 50 років і шестеро чоловіків від 27 до 63 років. Частина людей отримала поранення через вибухову хвилю та уламки скла, інші — травми внаслідок пожеж і руйнувань будівель.

Медики надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС Одещини

У кількох випадках людей дістали з пошкоджених квартир та приватних будинків. Зокрема, після влучання в триповерхівку постраждали троє мешканців, ще одна людина отримала травми біля готелю, де зайнялася автівка. В іншому районі травмувалися двоє дітей після пошкодження приватного будинку.

Усім постраждалим надали медичну допомогу. Частину людей госпіталізували, інші лікуються амбулаторно. Найбільше поранених — у Приморському районі.

Робота рятувальників

Після ударів у місті виникло кілька пожеж — горіли житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання. До робіт залучили близько 150 рятувальників і 38 одиниць техніки ДСНС, а також понад 250 комунальників і службовців. На місцях розгорнули оперативні штаби.

Рятувальники вибивають двері. Фото: ДСНС Одещини

Психологи ДСНС працювали з людьми на місцях і надали допомогу щонайменше 11 постраждалим, серед них — дитина. Мешканцям пошкоджених будинків надають консультації щодо компенсацій.

Надзвичайники у зруйнованій квартирі. Фото: ДСНС Одещини

Удар по порту

У ніч на 27 квітня російські війська знову атакували портову інфраструктуру Великої Одеси та об’єкти, що забезпечують роботу Українського морського коридору. Внаслідок удару пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу. На місці виникли локальні пожежі, їх швидко ліквідували.

Під час руху морським коридором також атакували торговельне судно RAMCO під прапором Науру. Воно зазнало незначних пошкоджень, займання на борту екіпаж загасив самостійно. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Щоденні удари по портах створюють загрозу міжнародному судноплавству, однак морський коридор продовжує працювати і забезпечує експорт.

Правоохоронці документують наслідки атаки. Розслідування ведуть за статтею про воєнні злочини.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 26 квітня російські війська вкотре дронами масовано атакували портову, цивільну та промислову інфраструктуру на Одещині. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину. У житловому секторі вибито вікна у п’ятиповерховому будинку, пошкоджено легковий автомобіль. Також ушкодження зазнав один із промислових об’єктів області.

Також Новини.LIVE писали, що під час дронової атаки РФ у ніч на 25 квітняпо Одещині у небо над Румунією піднімали два винищувачі Eurofighter Typhoon. Пілоти отримали дозвіл на можливе ураження безпілотників, які наблизилися до повітряного простору сусідньої країни.