Горів порт і судно: Росія вночі знову атакувала Одесу і область

Пожежа після влучання. Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 26 квітня російські війська вкотре дронами масовано атакували портову, цивільну та промислову інфраструктуру на Одещині. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Пожежа, яка виникла унаслідок влучання дронів. Фото: ДСНС Одещини

Удар по порту на Одещині

За словами Олега Кіпера, на території порту пошкоджено технологічне обладнання, резервуари з олією та вантажний транспорт. Унаслідок влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Окрім цього, у житловому секторі вибито вікна у п’ятиповерховому будинку, пошкоджено легковий автомобіль. Також ушкодження зазнав один із промислових об’єктів області.

Автівка, яка згоріла в порту через атаку РФ. Фото: ДСНС Одещини

Пошкоджене судно в порту після унаслідок атаки

Водночас віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та логістичної інфраструктури, складські приміщення, адміністративні будівлі, технічне обладнання та резервуари для зберігання вантажів.

Знищена в порту вантажівка. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Також росіяни атакували цивільне судно під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням. За попередньою інформацією, серед членів екіпажу постраждалих немає.

Читайте також:

Нічні вибухи в Одесі

Російські терористи вночі атакували і Одесу. За інформацією очільника Одеської місцевої військової адміністрації Сергія Лисака, унаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. За його словами, житлова забудова не постраждала, а інформація щодо потерпілих не надходила.



Повідомлення Сергія Лисака. Фото:скриншот з Telegram

Пожежі після атаки дронами

За даними ДСНС України, в Одеському регіоні виникло кілька осередків займання. Найбільшу пожежу ліквідували на території підприємства. Також підтверджено руйнування з подальшим загорянням на території портової інфраструктури. До ліквідації наслідків атаки залучили 88 рятувальників та 19 одиниць техніки.

Рятувальники ліквідують пожежу на підприємстві. Фото: ДСНС Одещини

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 25 квітня росіяни дронами атакували також житловий масив та об’єкти портової інфраструктури на півдні Одеської області. Унаслідок удару зруйновано три приватні домоволодіння, пошкоджено двоповерховий житловий будинок, ще один приватний будинок, адміністративну споруду та шість автомобілів. Також було влучання у судно в порту.

Під час цієї атаки у небо над Румунією піднімали два винищувачі Eurofighter Typhoon. Пілоти вперше отримали дозвіл на можливе ураження безпілотників, які наблизилися до повітряного простору сусідньої країни.

Також Новини.LIVE писали, що напередодні вночі 24 квітня Одеса зазнала атаки російських безпілотників. У місті пошкоджено щонайменше три житлові будинки. Рятувальники евакуювали 36 мешканців, серед них двоє дітей. Також дрон влучив у торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси. Внаслідок атаки загинуло двоє літніх людей. Загалом постраждало 14 осіб, більшість із яких госпіталізовано.