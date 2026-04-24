Одесити про атаку: крики з-під завалів та спроби сховати дітей

Люди біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні вночі Одеса пережила масований удар, який спричинив значні руйнування в житловому секторі. Російські дрони поцілили в будинки мирних мешканців, внаслідок чого загинуло подружжя та понад десяток людей отримали поранення. Рятувальники й комунальні служби працюють на місцях прильотів, розбираючи завали та допомагаючи постраждалим.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та поспілкувалися з очевидцями атаки.

Потужний вибух

Мешканці будинків, у які прилетіли уламки та дрони, досі не можуть оговтатися від пережитого. Світлана, одна з жительок, розповідає, що прокинулася від потужного вибуху і одразу почула крики про допомогу.

"Почула тривогу, встала в коридорі, постояла і почула вибух. Потужний. Чула, почали люди кричати: "Допоможіть!". У кімнаті — скло, все перевернуто, все розбито. Я в шоці", — ділиться пані Світлана.

Світлана про сильний вибух. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рятувальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Захист дітей

Інша мешканка, Наталія, згадує, як намагалася захистити дітей у момент удару. Вибухова хвиля була такою сильною, що пошкодила навіть стіни між сусідніми квартирами.

"Як воно бахнуло, я впала на дитину. Таке зариво було. Пожежники в наш будинок не могли заїхати, бо вузький прохід. Хлопці витягли господарку з-під уламків. Якби вони її не витягли, вона б згоріла", — розповідає Наталія.

Наталія про захист дітей. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Чоловіки йдуть повз руйнації. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Робота рятувальників

Через влучання в Одесі загорілися кілька житлових будинків — один триповерховий та три двоповерхівки. Два будинки знищені майже повністю. Гасіння ускладнювалося тим, що тривога оголошувалася повторно, проте рятувальники не припиняли роботу, бо всередині залишалися люди.

"Понад 140 рятувальників були задіяні для ліквідації наслідків, рятували і людей, і тварин. Станом на зараз проводиться проливка конструкції, розбір завалів, але всі пожежі наразі вже ліквідовані", — повідомила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Марина Аверіна про роботу рятувальників. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За її словами, наразі відомо про 15 постраждалих, серед яких є діти. Психологи надали допомогу понад 50 людям, які перебували у стані сильного стресу.

Рятувальник на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Двигун дрона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Допомога громади

У Хаджибейському районі, який постраждав найбільше, зараз працюють ЖКС з різних куточків міста. Основне завдання — якнайшвидше закрити вибиті вікна та почати прибирання території. Техніці важко заїхати у вузькі двори, тому багато роботи виконується вручну.

"Зараз закриваємо вікна плівкою. Допомагаємо налагодити лад людям. Вже зараз дівчата приймають звернення стосовно надання допомоги по програмі "Незламна Одеса", збираємо документи і будемо надавати їм фінансову допомогу від міста", — розповіла голова Київської районної адміністрації Марина Лозовенко.

Марина Лозовенко про допомогу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Експерти вже почали огляд будівель, щоб визначити, які з них можна відновити, а які визнають непридатними для життя.

Руйнації на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки атаки

Станом на ранок у Хаджибейському районі зафіксовано влучання у житлові будинки та хостел. Вибухові хвилі пошкодили близько 270 вікон. Для ліквідації наслідків залучили 200 комунальників та 14 одиниць техніки. На місці розгорнуто оперативний штаб, де люди можуть отримати консультації та оформити документи на виплати за програмою "єВідновлення".

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Внаслідок нічної атаки загинуло двоє літніх людей. Загалом постраждало 14 осіб, більшість із яких госпіталізовано. Пошкоджено адмінбудівлю, 10 автівок та судно в порту.

Як повідомляли Новини.LIVE, що після нічної атаки в Одесі зафіксували щонайменше 15 постраждалих. Вісім людей звернулися до міських лікарень. Шістьом із них надали амбулаторну допомогу, ще двоє залишаються на стаціонарному лікуванні.

Також Новини.LIVE писали, що 17 квітня, Одещина знову опинилася під масованою атакою російських ударних дронів. Під удар потрапили портова та житлова інфраструктура, а також територія природного заповідника. На кількох локаціях спалахнули пожежі, які рятувальникам вдалося швидко загасити.