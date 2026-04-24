Одесситы об атаке: крики из-под завалов и попытки спрятать детей

Люди возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня ночью Одесса пережила массированный удар, который вызвал значительные разрушения в жилом секторе. Российские дроны попали в дома мирных жителей, в результате чего погибли супруги и более десятка человек получили ранения. Спасатели и коммунальные службы работают на местах прилетов, разбирая завалы и помогая пострадавшим.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и пообщались с очевидцами атаки.

Мощный взрыв

Жители домов, в которые прилетели обломки и дроны, до сих пор не могут оправиться от пережитого. Светлана, одна из жительниц, рассказывает, что проснулась от мощного взрыва и сразу услышала крики о помощи.

"Услышала тревогу, встала в коридоре, постояла и услышала взрыв. Мощный. Слышала, начали люди кричать: "Помогите!". В комнате — стекло, все перевернуто, все разбито. Я в шоке", — делится Светлана.

Защита детей

Другая жительница, Наталья, вспоминает, как пыталась защитить детей в момент удара. Взрывная волна была такой сильной, что повредила даже стены между соседними квартирами.

"Как оно бахнуло, я упала на ребенка. Такое зарыво было. Пожарные в наш дом не могли заехать, потому что узкий проход. Ребята вытащили хозяйку из-под обломков. Если бы они ее не вытащили, она бы сгорела", — рассказывает Наталья.

Работа спасателей

Из-за попадания в Одессе загорелись несколько жилых домов — один трехэтажный и три двухэтажки. Два дома уничтожены почти полностью. Тушение осложнялось тем, что тревога объявлялась повторно, однако спасатели не прекращали работу, потому что внутри оставались люди.

"Более 140 спасателей были задействованы для ликвидации последствий, спасали и людей, и животных. По состоянию на сейчас проводится проливка конструкции, разбор завалов, но все пожары сейчас уже ликвидированы", — сообщила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

По ее словам, сейчас известно о 15 пострадавших, среди которых есть дети. Психологи оказали помощь более 50 людям, которые находились в состоянии сильного стресса.

Двигатель дрона. Люди возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Помощь общины

В Хаджибейском районе, который пострадал больше всего, сейчас работают ЖКС из разных уголков города. Основная задача — как можно быстрее закрыть выбитые окна и начать уборку территории. Технике трудно заехать в узкие дворы, поэтому много работы выполняется вручную.

"Сейчас закрываем окна пленкой. Помогаем навести порядок людям. Уже сейчас девушки принимают обращения о предоставлении помощи по программе "Незламна Одеса", собираем документы и будем предоставлять им финансовую помощь от города", — рассказала глава Киевской районной администрации Марина Лозовенко.

Эксперты уже начали осмотр зданий, чтобы определить, какие из них можно восстановить, а какие признают непригодными для жизни.

Последствия атаки

По состоянию на утро в Хаджибейском районе зафиксировано попадание в жилые дома и хостел. Взрывные волны повредили около 270 окон. Для ликвидации последствий привлекли 200 коммунальщиков и 14 единиц техники. На месте развернут оперативный штаб, где люди могут получить консультации и оформить документы на выплаты по программе "еВідновлення".

Разрушенный дом, фото: Новости.LIVE/Виктория Яслик

В результате ночной атаки погибли двое пожилых людей. Всего пострадали 14 человек, большинство из которых госпитализированы. Повреждено админздание, 10 автомобилей и судно в порту.

Как сообщали Новини.LIVE, что после ночной атаки в Одессе зафиксировали по меньшей мере 15 пострадавших. Восемь человек обратились в городские больницы. Шестерым из них оказали амбулаторную помощь, еще двое остаются на стационарном лечении.

Также Новини.LIVE писали, что 17 апреля, Одесская область снова оказалась под массированной атакой российских ударных дронов. Под удар попали портовая и жилая инфраструктура, а также территория природного заповедника. На нескольких локациях вспыхнули пожары, которые спасателям удалось быстро потушить.