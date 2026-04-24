Наслідки атаки на Одесу: фоторепортаж із місць влучань

Руйнації на місці удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У Хаджибейському районі Одеси після нічної атаки пошкоджено житлові будинки та хостел. Вибухові хвилі вибили понад 200 вікон. Комунальні служби вже частково закрили пошкоджені оселі та продовжують ліквідацію наслідків. На місці працюють штаби допомоги для мешканців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

Наслідки атаки

Станом на 9:00 у Хаджибейському районі зафіксовано влучання у житлові будинки та приміщення хостела. Вибухові хвилі пошкодили приблизно 270 вікон у навколишніх будівлях. До ліквідації наслідків залучили майже 200 працівників міських комунальних підприємств і 14 одиниць спеціальної техніки.

Фахівці розчищають території та закривають вибиті вікна. Наразі плівкою та OSB-плитами вже закрили 95 віконних прорізів.

Допомога людям

Поблизу місць ураження розгорнули оперативний штаб і мобільні пункти незламності на базі комунальних автобусів. Там мешканці можуть отримати допомогу та базові послуги.

На місці працюють спеціалісти районних адміністрацій і ЦНАПу. Вони консультують людей, приймають заяви на матеріальну допомогу та допомагають оформити документи для державної програми "єВідновлення". Станом на ранок вже прийнято 97 заяв. Ліквідація наслідків атаки триває.

Що відомо про атаку

У ніч на 24 квітня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Під удар потрапили об’єкт критичної інфраструктури та житловий район. Внаслідок атаки загинули двоє людей — 76-річні чоловік і жінка. За попередніми даними, постраждали ще 14 мешканців, серед них люди віком від 18 до 83 років. Десятьох поранених госпіталізували.

Також пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано двоповерховий будинок і знищено квартири у триповерхівці. Окрім цього, зазнали ушкоджень щонайменше 10 автомобілів. Також дрон влучив у судно, яке прямувало до портів Великої Одеси.

Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, розслідування веде СБУ в Одеській області. Кількість постраждалих уточнюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора, 23 квітня, РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками Зранку у місті пролунала серія вибухів. Ймовірно спрацювали сили ППО, обійшлося без наслідків.

Також Новини.LIVE писали, що вночі та вранці 22 квітня, Одеса пережила масовану атаку дронів. Ворог бив двома хвилями, основною ціллю стала портова інфраструктура. Попри роботу ППО, є пошкодження. Обійшлося без загиблих і постраждалих.