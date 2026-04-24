Последствия атаки на Одессу: фоторепортаж с мест попаданий

Разрушения на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Хаджибейском районе Одессы после ночной атаки повреждены жилые дома и хостел. Взрывные волны выбили более 200 окон. Коммунальные службы уже частично закрыли поврежденные дома и продолжают ликвидацию последствий. На месте работают штабы помощи для жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую городскую военную администрацию.

Последствия атаки

По состоянию на 9:00 в Хаджибейском районе зафиксировано попадание в жилые дома и помещения хостела. Взрывные волны повредили около 270 окон в окружающих зданиях. К ликвидации последствий привлекли около 200 работников городских коммунальных предприятий и 14 единиц специальной техники.

Спасатель на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди сидят возле разрушенных домов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Специалисты расчищают территории и закрывают выбитые окна. Сейчас пленкой и OSB-плитами уже закрыли 95 оконных проемов.

Коммунальщики убирают обломки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди ликвидируют последствия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Помощь людям

Вблизи мест поражения развернули оперативный штаб и мобильные пункты несокрушимости на базе коммунальных автобусов. Там жители могут получить помощь и базовые услуги.

Разрушенная крыша здания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

На месте работают специалисты районных администраций и ЦПАУ. Они консультируют людей, принимают заявления на материальную помощь и помогают оформить документы для государственной программы "еВідновлення". По состоянию на утро уже принято 97 заявлений. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

В ночь на 24 апреля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под удар попали объект критической инфраструктуры и жилой район. В результате атаки погибли два человека — 76-летние мужчина и женщина. По предварительным данным, пострадали еще 14 жителей, среди них люди в возрасте от 18 до 83 лет. Десять раненых были госпитализированы.

Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Машина во дворе после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Также повреждено административное здание, частично разрушен двухэтажный дом и уничтожены квартиры в трехэтажке. Кроме этого, получили повреждения по меньшей мере 10 автомобилей. Также дрон попал в судно, которое направлялось в порты Большой Одессы.

Человек убирает осколки стекла. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления. Правоохранители документируют последствия обстрела, расследование ведет СБУ в Одесской области. Количество пострадавших уточняется.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как сообщали Новини.LIVE, вчера, 23 апреля, РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками Утром в городе прогремела серия взрывов. Вероятно сработали силы ПВО, обошлось без последствий.

Также Новини.LIVE писали, что ночью и утром 22 апреля, Одесса пережила массированную атаку дронов. Враг бил двумя волнами, основной целью стала портовая инфраструктура. Несмотря на работу ПВО, есть повреждения. Обошлось без погибших и пострадавших.