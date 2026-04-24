Последствия атаки на Одессу: фоторепортаж с мест попаданий
В Хаджибейском районе Одессы после ночной атаки повреждены жилые дома и хостел. Взрывные волны выбили более 200 окон. Коммунальные службы уже частично закрыли поврежденные дома и продолжают ликвидацию последствий. На месте работают штабы помощи для жителей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую городскую военную администрацию.
Последствия атаки
По состоянию на 9:00 в Хаджибейском районе зафиксировано попадание в жилые дома и помещения хостела. Взрывные волны повредили около 270 окон в окружающих зданиях. К ликвидации последствий привлекли около 200 работников городских коммунальных предприятий и 14 единиц специальной техники.
Специалисты расчищают территории и закрывают выбитые окна. Сейчас пленкой и OSB-плитами уже закрыли 95 оконных проемов.
Помощь людям
Вблизи мест поражения развернули оперативный штаб и мобильные пункты несокрушимости на базе коммунальных автобусов. Там жители могут получить помощь и базовые услуги.
На месте работают специалисты районных администраций и ЦПАУ. Они консультируют людей, принимают заявления на материальную помощь и помогают оформить документы для государственной программы "еВідновлення". По состоянию на утро уже принято 97 заявлений. Ликвидация последствий атаки продолжается.
Что известно об атаке
В ночь на 24 апреля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под удар попали объект критической инфраструктуры и жилой район. В результате атаки погибли два человека — 76-летние мужчина и женщина. По предварительным данным, пострадали еще 14 жителей, среди них люди в возрасте от 18 до 83 лет. Десять раненых были госпитализированы.
Также повреждено административное здание, частично разрушен двухэтажный дом и уничтожены квартиры в трехэтажке. Кроме этого, получили повреждения по меньшей мере 10 автомобилей. Также дрон попал в судно, которое направлялось в порты Большой Одессы.
Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления. Правоохранители документируют последствия обстрела, расследование ведет СБУ в Одесской области. Количество пострадавших уточняется.
Как сообщали Новини.LIVE, вчера, 23 апреля, РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками Утром в городе прогремела серия взрывов. Вероятно сработали силы ПВО, обошлось без последствий.
Также Новини.LIVE писали, что ночью и утром 22 апреля, Одесса пережила массированную атаку дронов. Враг бил двумя волнами, основной целью стала портовая инфраструктура. Несмотря на работу ПВО, есть повреждения. Обошлось без погибших и пострадавших.