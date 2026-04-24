Стан постраждалих одеситів після атаки РФ: що відомо

Авто "швидкої" допомоги.

Одеса знову пережила важку ніч після атаки безпілотників. Є загиблі та поранені, частина людей звернулася до лікарень. Декого вже відпустили додому після надання допомоги. Медики продовжують чергувати на місцях влучань.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Колоденко.

Стан постраждалих

Після нічної атаки в Одесі зафіксували щонайменше 15 постраждалих. Вісім людей звернулися до міських лікарень. Шістьом із них надали амбулаторну допомогу, ще двоє залишаються на стаціонарному лікуванні. Як повідомила директорка департаменту охорони здоров’я міськради Олена Колоденко, у лікарнях є всі необхідні медикаменти та витратні матеріали.

"Зараз шести особам була надана амбулаторна медична допомога, двоє знаходяться на стаціонарному лікуванні. Отримують всю необхідну допомогу, медикаменти є в наявності, допомога надається в повному обсязі", — зазначила вона.

Олена Колоденко про стан постраждалих.

Які травми

У госпіталізованих — акубаротравми та черепно-мозкові травми середнього ступеня тяжкості. Медики зазначають, що люди можуть звертатися по допомогу не одразу, а протягом кількох днів після обстрілу.

Читайте також:

На місцях влучань і далі чергують бригади невідкладної медичної допомоги. За потреби вони готові оперативно допомогти постраждалим просто на місці.

Що відомо про атаку

У ніч на 24 квітня російські безпілотники атакували Одесу. Під удар потрапили житлові квартали. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 14 постраждали. Пошкоджень зазнали щонайменше три житлові будинки: зруйновані квартири, понівечені фасади та вибиті вікна. Рятувальники евакуювали 36 мешканців, серед них двоє дітей.

Також зафіксовано влучання дрона у торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси. На борту виникла пожежа, але екіпаж швидко її ліквідував. Попередньо постраждалих немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Хаджибейському районі Одеси після нічної атаки пошкоджено житлові будинки та хостел. Вибухові хвилі вибили понад 200 вікон. Комунальні служби вже частково закрили пошкоджені оселі та продовжують ліквідацію наслідків. На місці працюють штаби допомоги для мешканців.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 17 квітня, Одещина знову опинилася під масованою атакою російських ударних дронів. Під удар потрапили портова та житлова інфраструктура, а також територія природного заповідника. На кількох локаціях спалахнули пожежі, які рятувальникам вдалося швидко загасити.