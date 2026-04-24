Состояние пострадавших одесситов после атаки РФ: что известно

Авто "скорой" помощи. Фото: Новини.LIVE

Одесса снова пережила тяжелую ночь после атаки беспилотников. Есть погибшие и раненые, часть людей обратилась в больницы. Некоторых уже отпустили домой после оказания помощи. Медики продолжают дежурить на местах попаданий.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Колоденко.

Состояние пострадавших

После ночной атаки в Одессе зафиксировали по меньшей мере 15 пострадавших. Восемь человек обратились в городские больницы. Шестерым из них оказали амбулаторную помощь, еще двое остаются на стационарном лечении. Как сообщила директор департамента здравоохранения горсовета Елена Колоденко, в больницах есть все необходимые медикаменты и расходные материалы.

"Сейчас шести лицам была оказана амбулаторная медицинская помощь, двое находятся на стационарном лечении. Получают всю необходимую помощь, медикаменты есть в наличии, помощь оказывается в полном объеме", — отметила она.

Елена Колоденко о состоянии пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Какие травмы

У госпитализированных — акубаротравмы и черепно-мозговые травмы средней степени тяжести. Медики отмечают, что люди могут обращаться за помощью не сразу, а в течение нескольких дней после обстрела.

На местах попаданий продолжают дежурить бригады неотложной медицинской помощи. При необходимости они готовы оперативно помочь пострадавшим прямо на месте.

Что известно об атаке

В ночь на 24 апреля российские беспилотники атаковали Одессу. Под удар попали жилые кварталы. В результате атаки погибли два человека, еще 14 пострадали. Повреждения получили по меньшей мере три жилых дома: разрушенные квартиры, изуродованные фасады и выбитые окна. Спасатели эвакуировали 36 жителей, среди них двое детей.

Также зафиксировано попадание дрона в торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в один из портов Большой Одессы. На борту возник пожар, но экипаж быстро его ликвидировал. Предварительно пострадавших нет.

Как сообщали Новини.LIVE, в Хаджибейском районе Одессы после ночной атаки повреждены жилые дома и хостел. Взрывные волны выбили более 200 окон. Коммунальные службы уже частично закрыли поврежденные дома и продолжают ликвидацию последствий. На месте работают штабы помощи для жителей.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 17 апреля, Одесская область снова оказалась под массированной атакой российских ударных дронов. Под удар попали портовая и жилая инфраструктура, а также территория природного заповедника. На нескольких локациях вспыхнули пожары, которые спасателям удалось быстро потушить.