Нічна атака на Одещину: пілотам НАТО давали дозвіл на збиття

Літаки НАТО в повітрі.

Під час дронової атаки РФ у ніч на 25 квітняпо Одещині у небо над Румунією піднімали два винищувачі Eurofighter Typhoon. Пілоти отримали дозвіл на можливе ураження безпілотників, які наблизилися до повітряного простору сусідньої країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Пілотам НАТО наказали збивати дрони над Румунією

За інформацією відомства, вночі 25 квітня російська армія знову атакувала безпілотниками цивільні та інфраструктурні об’єкти України поблизу річкового кордону з Румунією. Румунські військові радари зафіксували рух повітряних цілей неподалік свого повітряного простору.

У зв’язку з цим близько 02:00 з авіабази Фетешті злетіли два британські винищувачі, які виконують місію посиленого патрулювання повітряного простору НАТО. О 02:14 у румунських населених пунктах Грінду та Ісакча через систему RO-ALERT оголосили повітряну тривогу.

Згодом екіпажі винищувачів встановили радіолокаційний контакт із повітряною ціллю, яка перебувала приблизно за 1,5 кілометра від міста Рені, але ще над територією України. Саме після цього пілоти отримали дозвіл на можливе ураження безпілотників у разі загрози.

Уламки дрона впали в Румунії

Близько 02:31 мешканці міста Галац звернулися на номер 112 і повідомили про падіння невідомого об’єкта в районі Барієра Траян. На місце прибули рятувальники, поліція та інші спеціалізовані служби.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Водночас пошкоджено господарську будівлю та електроопору. Уламки безпілотника виявили в кількох місцях, територію взяли під охорону.

Зазначимо, що у повідомленні немає підтвердженої інформації, що саме ці винищувачі збили російські БпЛА.

У Міноборони Румунії наголосили, що рішуче засуджують дії РФ. У Бухаресті зазначили, що подібні атаки становлять загрозу безпеці в Чорноморському регіоні та створюють ризики для східного флангу НАТО.

Що відомо про атаку на Одещину у нач на 25 квітня

Уночі російські дрони атакували також житловий масив та об’єкти портової інфраструктури Одеської області. За даними слідства, зруйновано три приватні домоволодіння, пошкоджено двоповерховий житловий будинок, ще один приватний будинок, адміністративну споруду та шість автомобілів. Постраждали 67-річний чоловік та 64-річна жінка. Їх госпіталізували до лікарні.

Також росіяни атакували ударними безпілотниками цивільне судно під прапором Панама, яке виходило з одного з портів Одещини. Корабель працював на перевалці контейнерних вантажів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 24 квітня Одеса зазнала атаки російських безпілотників. У місті пошкоджено щонайменше три житлові будинки. У квартирах вибито вікна, зруйновано частину фасадів, є значні руйнування всередині. Рятувальники евакуювали 36 мешканців, серед них двоє дітей. Також дрон влучив у торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок атаки загинуло двоє літніх людей. Загалом постраждало 14 осіб, більшість із яких госпіталізовано.