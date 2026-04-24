Кількість постраждалих одеситів у результаті атаки РФ зросла

Російські дрони вночі атакували Одесу, під ударом опинилися житлові райони та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. На жаль, кількість постраждалих зросла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Кількість постраждалих

У ніч на 24 квітня Одеса зазнала атаки російських безпілотників. Влучання зафіксовані у житлові квартали та по торговельному судну. Станом на 13:00 підтверджено загибель двох людей. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них 9 жінок і 8 чоловіків віком від 18 до 83 років. Дев’ятеро поранених госпіталізовано.

Стан постраждалих

Частина постраждалих отримала лікування амбулаторно, ще кількох госпіталізували для подальшого спостереження та лікування. У міських лікарнях зазначають, що забезпечені всіма необхідними медикаментами та витратними матеріалами.

У госпіталізованих діагностують переважно акубаротравми та черепно-мозкові травми середнього ступеня тяжкості. Медики нагадують, що після вибухових хвиль люди можуть звертатися по допомогу не одразу, а протягом кількох днів, тому кількість звернень ще може змінюватися.

Що відомо про атаку

У місті пошкоджено щонайменше три житлові будинки. У квартирах вибито вікна, зруйновано частину фасадів, є значні руйнування всередині. Рятувальники евакуювали 36 мешканців, серед них двоє дітей. Також дрон влучив у торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси. На борту виникла пожежа, екіпаж самостійно її ліквідував. Попередньо постраждалих серед моряків немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вночі, 22 квітня, знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Удари прийшлися по портовій інфраструктурі. Атака відбувалася у дві хвилі — вночі та зранку. На об’єктах порту виникли пожежі після влучань. Їх оперативно ліквідували рятувальники разом із пожежною охороною. Пошкоджені причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об’єкти портових операторів.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 18 квітня росіяни дронами знову атакували Одещину. Під ударом був Одеський район, де пошкоджено об’єкти портової та промислової інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала одна людина.