Количество пострадавших одесситов в результате атаки РФ возросло

Последствия атаки на Одессу.

Российские дроны ночью атаковали Одессу, под ударом оказались жилые районы и гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. К сожалению, количество пострадавших возросло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Количество пострадавших

В ночь на 24 апреля Одесса подверглась атаке российских беспилотников. Попадания зафиксированы в жилые кварталы и по торговому судну. По состоянию на 13:00 подтверждена гибель двух человек. Количество пострадавших возросло до 17. Среди них 9 женщин и 8 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. Девять раненых госпитализированы.

Состояние пострадавших

Часть пострадавших получила лечение амбулаторно, еще нескольких госпитализировали для дальнейшего наблюдения и лечения. В городских больницах отмечают, что обеспечены всеми необходимыми медикаментами и расходными материалами.

У госпитализированных диагностируют преимущественно акубаротравмы и черепно-мозговые травмы средней степени тяжести. Медики напоминают, что после взрывных волн люди могут обращаться за помощью не сразу, а в течение нескольких дней, поэтому количество обращений еще может меняться.

Что известно об атаке

В городе повреждены по меньшей мере три жилых дома. В квартирах выбиты окна, разрушена часть фасадов, есть значительные разрушения внутри. Спасатели эвакуировали 36 жителей, среди них двое детей. Также дрон попал в торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в один из портов Большой Одессы. На борту возник пожар, экипаж самостоятельно его ликвидировал. Предварительно пострадавших среди моряков нет.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска ночью, 22 апреля, снова атаковали Одессу ударными беспилотниками. Удары пришлись по портовой инфраструктуре. Атака происходила в две волны - ночью и утром. На объектах порта возникли пожары после попаданий. Их оперативно ликвидировали спасатели вместе с пожарной охраной. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 18 апреля россияне дронами снова атаковали Одесскую область. Под ударом был Одесский район, где повреждены объекты портовой и промышленной инфраструктуры. В результате атаки пострадал один человек.