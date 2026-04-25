Головна Одеса

Вночі росіяни атакували Одещину: пошкоджено будинки і порт

Дата публікації: 25 квітня 2026 09:38
Вночі росіяни атакували Одещину: пошкоджено будинки і порт
Будинок у вогні на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Вночі 25 квітня російські війська знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом були об’єкти портової інфраструктури та житловий масив області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей; є руйнування будинків і пошкодження автомобілів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Пошкоджена будівля на Одещині унаслідок атаки
Наслідки атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Наслідки атаки на Одещину

За його інформацією, через влучання були зруйновані або пошкоджені 3 приватні житлові будинки, 1 господарська споруда та 7 автомобілів. Також ушкодження зазнали об’єкти припортової території.

Зруйнований дронами будинок на Одещині
Пошкоджений унаслідок атаки будинок на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Постраждалі унаслідок атаки на Одещину

За даними Одеської обласної прокуратури, також пошкоджено фасад і скління двоповерхового житлового будинку, ще один приватний будинок, адміністративну будівлю та шість автомобілів. Постраждали 67-річний чоловік та 64-річна жінка. Обох госпіталізували до лікарні, їм надають необхідну допомогу.

Автомобіль згорів унаслідок атаки російських дронів
Зруйноване домоволодіння на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура/Telegram

Правоохоронці документують наслідки чергової атаки РФ. За процесуального керівництва прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Зруйнований будинок на Одещині
Зруйнований дах будинку унаслідок атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура/Telegram
Наслідки атаки на Одещину
Зруйновані господарчі будівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура/Telegram

Пожежі після влучань дронів

Після ударів виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. Вогонь не поширився на сусідні будівлі. У ДСНС Одещини уточнили, що до ліквідації наслідків атаки залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки. Від місцевої пожежної команди працювали ще 7 людей і 2 одиниці техніки.

Пожежа після атаки на Одещину
Двір в умалках після атаки дронів. Фото: Одеська обласна прокуратура/Telegram

Атака на Одесу у ніч на 24 квітня

Напередодні в Одесі через атаку російських БпЛА у місті було пошкоджено щонайменше три житлові будинки. У квартирах вибито вікна, зруйновано частину фасадів, є значні руйнування всередині. Рятувальники евакуювали 36 мешканців, серед них двоє дітей. Також дрон влучив у торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси. Попередньо постраждалих серед моряків немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вночі, 22 квітня, знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Удари прийшлися по портовій інфраструктурі у дві хвилі — вночі та зранку. Унаслідок обстрілу пошкоджені причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об’єкти портових операторів.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 18 квітня росіяни дронами атакували Одещину. Під ударом був Одеський район, де пошкоджено об’єкти портової та промислової інфраструктури. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. 

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
