В Одесі пролунав потужний вибух: що відомо про загрозу

Зараз, 24 квітня, в Одесі було чутно вибух. У місті та області загроза застосування ударних безпілотників. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.