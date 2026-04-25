Одесса Ночью россияне атаковали Одесчину: повреждены дома и порт

Ночью россияне атаковали Одесчину: повреждены дома и порт

Дата публикации 25 апреля 2026 09:38
Ночью россияне атаковали Одесскую область: повреждены дома и порт
Дом в огне в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью 25 апреля российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом были объекты портовой инфраструктуры и жилой массив области. В результате атаки пострадали два человека; есть разрушения домов и повреждения автомобилей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Пошкоджена будівля на Одещині унаслідок атаки
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Последствия атаки на Одесскую область

По его информации, из-за попадания были разрушены или повреждены 3 частных жилых дома, 1 хозяйственная постройка и 7 автомобилей. Также повреждения получили объекты припортовой территории.

Зруйнований дронами будинок на Одещині
Поврежденный в результате атаки дом в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

Пострадавшие в результате атаки в Одесской области

По данным Одесской областной прокуратуры, также повреждены фасад и остекление двухэтажного жилого дома, еще один частный дом, административное здание и шесть автомобилей. Пострадали 67-летний мужчина и 64-летняя женщина. Обоих госпитализировали в больницу, им оказывают необходимую помощь.

Автомобіль згорів унаслідок атаки російських дронів
Разрушенное домовладение в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура/Telegram

Правоохранители документируют последствия очередной атаки РФ. Под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Зруйнований будинок на Одещині
Разрушенная крыша дома в результате атаки. Фото: Одесская областная прокуратура/Telegram
Наслідки атаки на Одещину
Разрушенные хозяйственные постройки. Фото: Одесская областная прокуратура/Telegram

Пожары после попаданий дронов

После ударов возникли пожары, которые спасателям удалось оперативно потушить. Огонь не распространился на соседние здания. В ГСЧС Одесской области уточнили, что к ликвидации последствий атаки привлекли 10 спасателей и 2 единицы техники. От местной пожарной команды работали еще 7 человек и 2 единицы техники.

Пожежа після атаки на Одещину
Двор в Умалках после атаки дронов. Фото: Одесская областная прокуратура/Telegram

Атака на Одессу в ночь на 24 апреля

Накануне в Одессе из-за атаки российских БпЛА в городе были повреждены по меньшей мере три жилых дома. В квартирах выбиты окна, разрушена часть фасадов, есть значительные разрушения внутри. Спасатели эвакуировали 36 жителей, среди них двое детей. Также дрон попал в торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в один из портов Большой Одессы. Предварительно пострадавших среди моряков нет.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска ночью, 22 апреля, снова атаковали Одессу ударными беспилотниками. Удары пришлись по портовой инфраструктуре в две волны - ночью и утром. В результате обстрела повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 18 апреля россияне дронами атаковали Одесскую область. Под ударом был Одесский район, где повреждены объекты портовой и промышленной инфраструктуры. В результате обстрела пострадал один человек.

Одесса Новости Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
