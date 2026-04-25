Ночная атака на Одесчину: пилотам НАТО давали разрешение на сбитие

Во время дроновой атаки РФ в ночь на 25 апреля в Одесской области в небо над Румынией поднимали два истребителя Eurofighter Typhoon. Пилоты получили разрешение на возможное поражение беспилотников, которые приблизились к воздушному пространству соседней страны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

Пилотам НАТО приказали сбивать дроны над Румынией

По информации ведомства, ночью 25 апреля российская армия снова атаковала беспилотниками гражданские и инфраструктурные объекты Украины вблизи речной границы с Румынией. Румынские военные радары зафиксировали движение воздушных целей неподалеку от своего воздушного пространства.

В связи с этим около 02:00 с авиабазы Фетешти взлетели два британских истребителя, которые выполняют миссию усиленного патрулирования воздушного пространства НАТО. В 02:14 в румынских населенных пунктах Гринду и Исакча через систему RO-ALERT объявили воздушную тревогу.

Впоследствии экипажи истребителей установили радиолокационный контакт с воздушной целью, которая находилась примерно в 1,5 километра от города Рени, но еще над территорией Украины. Именно после этого пилоты получили разрешение на возможное поражение беспилотников в случае угрозы.

Читайте также:

Обломки дрона упали в Румынии

Около 02:31 жители города Галац обратились на номер 112 и сообщили о падении неизвестного объекта в районе Бариера Траян. На место прибыли спасатели, полиция и другие специализированные службы.

По предварительным данным, никто не пострадал. В то же время повреждены хозяйственное здание и электроопора. Обломки беспилотника обнаружили в нескольких местах, территорию взяли под охрану.

Отметим, что в сообщении нет подтвержденной информации, что именно эти истребители сбили российские БпЛА.

В Минобороны Румынии отметили, что решительно осуждают действия РФ. В Бухаресте отметили, что подобные атаки представляют угрозу безопасности в Черноморском регионе и создают риски для восточного фланга НАТО.

Что известно об атаке на Одесскую область в ночь на 25 апреля

Ночью российские дроны атаковали также жилой массив и объекты портовой инфраструктуры Одесской области. По данным следствия, разрушены три частных домовладения, повреждены двухэтажный жилой дом, еще один частный дом, административное здание и шесть автомобилей. Пострадали 67-летний мужчина и 64-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу.

Также россияне атаковали ударными беспилотниками гражданское судно под флагом Панама, которое выходило из одного из портов Одесской области. Корабль работал на перевалке контейнерных грузов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 24 апреля Одесса подверглась атаке российских беспилотников. В городе повреждены по меньшей мере три жилых дома. В квартирах выбиты окна, разрушена часть фасадов, есть значительные разрушения внутри. Спасатели эвакуировали 36 жителей, среди них двое детей. Также дрон попал в торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в один из портов Большой Одессы.

Также Новини.LIVE писали, что в результате атаки погибли двое пожилых людей. Всего пострадали 14 человек, большинство из которых госпитализированы.