Горел порт и судно: Россия ночью снова атаковала Одессу и область

Дата публикации 26 апреля 2026 09:46
Пожар после попадания после попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 26 апреля российские войска в очередной раз дронами массированно атаковали портовую, гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одесской области. Известно как минимум об одном пострадавшем человеке.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Пожежа на Одещині унаслідок влучання дрона
Пожар, который возник в результате попадания дронов. Фото: ГСЧС Одесской области

Удар по порту в Одесской области

По словам Олега Кипера, на территории порта повреждено технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. В результате попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Кроме этого, в жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Также повреждения получил один из промышленных объектов области.

Знищена автівка в порту
Машина, которая сгорела в порту из-за атаки РФ. Фото: ГСЧС Одесской области

Поврежденное судно в порту после в результате атаки

В то же время вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что в результате атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, административные здания, техническое оборудование и резервуары для хранения грузов.

Вантажівка в порту, який атакували
Уничтоженный в порту грузовик. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Также россияне атаковали гражданское судно под флагом Палау, которое находилось в порту под загрузкой. По предварительной информации, среди членов экипажа пострадавших нет.

Читайте также:

Ночные взрывы в Одессе

Российские террористы ночью атаковали и Одессу. По информации главы Одесской местной военной администрации Сергея Лысака, в результате удара возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. По его словам, жилая застройка не пострадала, а информация о пострадавших не поступала.

Горів порт і судно: Росія вночі знову атакувала Одесу і область - фото 4
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Пожары после атаки дронами

По данным ГСЧС Украины, в Одесском регионе возникло несколько очагов возгорания. Самый крупный пожар ликвидировали на территории предприятия. Также подтверждено разрушение с последующим возгоранием на территории портовой инфраструктуры. К ликвидации последствий атаки привлекли 88 спасателей и 19 единиц техники.

Рятувальники на місці влучання
Спасатели ликвидируют пожар на предприятии. Фото: ГСЧС Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 апреля россияне дронами атаковали также жилой массив и объекты портовой инфраструктуры на юге Одесской области. В результате удара разрушены три частных домовладения, повреждены двухэтажный жилой дом, еще один частный дом, административное здание и шесть автомобилей. Также было попадание в судно в порту.

Во время этой атаки в небо над Румынией поднимали два истребителя Eurofighter Typhoon. Пилоты впервые получили разрешение на возможное поражение беспилотников, которые приблизились к воздушному пространству соседней страны.

Также Новини.LIVE писали, что накануне ночью 24 апреля Одесса подверглась атаке российских беспилотников. В городе повреждены по меньшей мере три жилых дома. Спасатели эвакуировали 36 жителей, среди них двое детей. Также дрон попал в торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в один из портов Большой Одессы. В результате атаки погибли двое пожилых людей. Всего пострадали 14 человек, большинство из которых госпитализированы.

порт Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
