Горел порт и судно: Россия ночью снова атаковала Одессу и область

Пожар после попадания после попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 26 апреля российские войска в очередной раз дронами массированно атаковали портовую, гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одесской области. Известно как минимум об одном пострадавшем человеке.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Пожар, который возник в результате попадания дронов. Фото: ГСЧС Одесской области

Удар по порту в Одесской области

По словам Олега Кипера, на территории порта повреждено технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. В результате попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Кроме этого, в жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Также повреждения получил один из промышленных объектов области.

Машина, которая сгорела в порту из-за атаки РФ. Фото: ГСЧС Одесской области

Поврежденное судно в порту после в результате атаки

В то же время вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что в результате атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, административные здания, техническое оборудование и резервуары для хранения грузов.

Уничтоженный в порту грузовик. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Также россияне атаковали гражданское судно под флагом Палау, которое находилось в порту под загрузкой. По предварительной информации, среди членов экипажа пострадавших нет.

Ночные взрывы в Одессе

Российские террористы ночью атаковали и Одессу. По информации главы Одесской местной военной администрации Сергея Лысака, в результате удара возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. По его словам, жилая застройка не пострадала, а информация о пострадавших не поступала.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Пожары после атаки дронами

По данным ГСЧС Украины, в Одесском регионе возникло несколько очагов возгорания. Самый крупный пожар ликвидировали на территории предприятия. Также подтверждено разрушение с последующим возгоранием на территории портовой инфраструктуры. К ликвидации последствий атаки привлекли 88 спасателей и 19 единиц техники.

Спасатели ликвидируют пожар на предприятии. Фото: ГСЧС Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 апреля россияне дронами атаковали также жилой массив и объекты портовой инфраструктуры на юге Одесской области. В результате удара разрушены три частных домовладения, повреждены двухэтажный жилой дом, еще один частный дом, административное здание и шесть автомобилей. Также было попадание в судно в порту.

Во время этой атаки в небо над Румынией поднимали два истребителя Eurofighter Typhoon. Пилоты впервые получили разрешение на возможное поражение беспилотников, которые приблизились к воздушному пространству соседней страны.

Также Новини.LIVE писали, что накануне ночью 24 апреля Одесса подверглась атаке российских беспилотников. В городе повреждены по меньшей мере три жилых дома. Спасатели эвакуировали 36 жителей, среди них двое детей. Также дрон попал в торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в один из портов Большой Одессы. В результате атаки погибли двое пожилых людей. Всего пострадали 14 человек, большинство из которых госпитализированы.