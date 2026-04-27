В Одесі прогриміли вибухи: в ОВА назвали причину

Термінова новина

Вибухи пролунали в Одесі зараз, уночі в понеділок, 27 квітня. В Одеському районі триває повітряна тривога. Є загроза дронового удару.

Про рух БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси попереджали Повітряні Сили ЗС України, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 27 квітня

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 00:45. Станом на 00:41, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, безпілотники летіли в напрямку Одеси або Чорноморського. О 01:01 військові зазначили, що БпЛА тримають курс на Одесу.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу ППО і закликав жителів Одеси перебувати в безпечних місцях.

Де оголосили повітряну тривогу вночі 27 квітня

Крім Одеського району, повітряна тривога триває лише в частині Дніпропетровщини. На карті тривог червоний Нікопольський район.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Одеську ОВА повідомляв, що в ніч проти 26 квітня росіяни атакували дронами промислову, портову та цивільну інфраструктуру Одещини. Зазнали пошкоджень обладнання, резервуари з олією, транспорт, цивільне судно. Постраждала людина.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера писав, що вночі 24 квітня під обстріл потрапив балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту судна, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси, спалахнула пожежа. Вогонь загасили члени екіпажу.