Одеситка здавала росіянам дані про ППО: загрожує довічне

Затримана зрадниця. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині викрили жінку, яка готувала нові удари РФ. Вона збирала координати української протиповітряної оборони та передавала їх росіянам. Під прицілом були мобільні вогневі групи та радіолокаційні станції. Підозрювану затримали під час збору даних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, російські військові планували завдати прицільних ударів по системах ППО, що захищають узбережжя Чорного моря. Особливу увагу вони приділяли позиціям мобільних вогневих груп і зенітно-ракетних комплексів. Щоб знайти ці об’єкти, 31-річна жителька Одеси їздила громадським транспортом поблизу узбережжя. Коли помічала можливі цілі, виходила та обходила територію пішки. Вона фотографувала об’єкти, знімала відео і фіксувала координати.

Зібрані дані підозрювана позначала на картах у смартфоні та зберігала скріншоти. Після цього передавала інформацію куратору з рф через анонімний чат у месенджері.

Що загрожує

Правоохоронці затримали її під час спроби зафіксувати позиції українських військових. СБУ встановила, що жінка працювала продавчинею і була завербована через Телеграм-канали, де шукала підробіток. Їй повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення провини їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття зрадників

Раніше в Одесі викрили ще одного агента, який допомагав росіянам коригувати удари по місту. За даними СБУ, зловмисником виявився матрос морської охорони Держприкордонслужби. Він передавав ворогу координати українських військових об’єктів і систем протиповітряної оборони. Слідство встановило, що чоловіка завербували через Телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток. Агент об’їжджав місто на таксі, фотографував позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій і місця перебування військових. Його затримали під час зйомки одного з об’єктів, по якому росіяни планували завдати удару.

Під час обшуку правоохоронці вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Наразі затриманому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

