Одесситка сдавала россиянам данные о ПВО: грозит пожизненное

Задержана предательница. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области разоблачили женщину, которая готовила новые удары РФ. Она собирала координаты украинской противовоздушной обороны и передавала их россиянам. Под прицелом были мобильные огневые группы и радиолокационные станции. Подозреваемую задержали во время сбора данных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, российские военные планировали нанести прицельные удары по системам ПВО, защищающим побережье Черного моря. Особое внимание они уделяли позициям мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов. Чтобы найти эти объекты, 31-летняя жительница Одессы ездила общественным транспортом вблизи побережья. Когда замечала возможные цели, выходила и обходила территорию пешком. Она фотографировала объекты, снимала видео и фиксировала координаты.

Собранные данные подозреваемая обозначала на картах в смартфоне и сохраняла скриншоты. После этого передавала информацию куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере.

Что грозит

Правоохранители задержали ее при попытке зафиксировать позиции украинских военных. СБУ установила, что женщина работала продавщицей и была завербована через Телеграмм-каналы, где искала подработку. Ей сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Разоблачение изменников

Ранее в Одессе разоблачили еще одного агента, который помогал россиянам корректировать удары по городу. По данным СБУ, злоумышленником оказался матрос морской охраны Госпогранслужбы. Он передавал врагу координаты украинских военных объектов и систем противовоздушной обороны. Следствие установило, что мужчину завербовали через Телеграмм-каналы, где он искал быстрый заработок. Агент объезжал город на такси, фотографировал позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и места пребывания военных. Его задержали во время съемки одного из объектов, по которому россияне планировали нанести удар.

Во время обыска правоохранители изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Сейчас задержанному сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Он находится под стражей без права залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одессе готовили серию заказных убийств. Агент ФСБ обустроил в городе схрон с оружием и боеприпасами. Его задачей было передать тайник потенциальному киллеру. Задержанный уже взят под стражу.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области мужчина распространял пророссийскую пропаганду. Он присылал сообщения во вражеских чатах. Предателя признали виновным сразу по нескольким статьям. За содеянное он оказался за решеткой.