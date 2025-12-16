Відео
Підпалив банк на замовлення РФ — в Одесі затримали диверсанта

Підпалив банк на замовлення РФ — в Одесі затримали диверсанта

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:04
Підпал банку в Одесі: деталі справи
Фасад банку, який підпалили в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 26-річний чоловік підпалив відділення банку. Зʼясувалося, що він діяв на замовлення після спілкування в месенджері. Палію обіцяли гроші, але заплатили лише частину. Тепер йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Підпал банку

Пожежа сталася у відділенні банку на першому поверсі багатоповерхівки в Київському районі Одеси. Про загоряння поліції та рятувальникам повідомив випадковий свідок. Вогонь пошкодив приміщення банку зсередини та частину фасаду будинку. Люди не постраждали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і згодом встановили особу палія. Ним виявився 26-річний житель Хаджибейського району Одеси.

За даними слідства, чоловіка завербували спецслужби РФ. Напередодні він познайомився з дівчиною через чат-бот у месенджері та домовився про зустріч. Побачення не відбулося — замість цього йому зателефонував незнайомець, який представився "полковником" силових структур. Псевдоправоохоронець переконав одесита, що його нова знайома нібито була колаборанткою, а її "спільники" переховуються в одному з банків міста та коригують удари по цивільних. За "допомогу державі" чоловікові запропонували підпалити фінансову установу, пообіцявши 1 000 доларів. Фактично він отримав лише 100 — "на витрати".

Увечері підозрюваний придбав бензин, облив вхід до банку, підпалив його та показав результат куратору через відеозвʼязок. Після цього він утік. Як зʼясували слідчі, банк не мав жодного стосунку до диверсійної діяльності. Усі контакти чоловіка були частиною єдиної ворожої схеми.

Одесит підпалив банк на замовлення РФ
Слідчі дії на місці пожежі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Поліцейські вилучили речові докази та призначили експертизи. Суму збитків ще встановлюють. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Питання запобіжного заходу вирішується.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Краматорську судитимуть зрадника, який полював на HIMARS. Також ми писали, що у Черкаській області молодик підпалив залізничний об'єкт на замовлення росіян.

Одеса Одеська область підпал диверсія Новини Одеси зрада
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
