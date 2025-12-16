Поджог банка в Одессе: детали дела

Фасад банка, который подожгли в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 26-летний мужчина поджег отделение банка. Выяснилось, что он действовал по заказу после общения в мессенджере. Поджигателю обещали деньги, но заплатили только часть. Теперь ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Поджог банка

Пожар произошел в отделении банка на первом этаже многоэтажки в Киевском районе Одессы. О возгорании полиции и спасателям сообщил случайный свидетель. Огонь повредил помещение банка изнутри и часть фасада здания. Люди не пострадали. Правоохранители открыли уголовное производство и впоследствии установили личность поджигателя. Им оказался 26-летний житель Хаджибейского района Одессы.

По данным следствия, мужчину завербовали спецслужбы РФ. Накануне он познакомился с девушкой через чат-бот в мессенджере и договорился о встрече. Свидание не состоялось — вместо этого ему позвонил незнакомец, который представился "полковником" силовых структур. Псевдоправоохранитель убедил одессита, что его новая знакомая якобы была коллаборационисткой, а ее "сообщники" скрываются в одном из банков города и корректируют удары по гражданским. За "помощь государству" мужчине предложили поджечь финансовое учреждение, пообещав 1 000 долларов. Фактически он получил лишь 100 — "на расходы".

Вечером подозреваемый приобрел бензин, облил вход в банк, поджег его и показал результат куратору через видеосвязь. После этого он сбежал. Как выяснили следователи, банк не имел никакого отношения к диверсионной деятельности. Все контакты мужчины были частью единой враждебной схемы.

Следственные действия на месте пожара. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Полицейские изъяли вещественные доказательства и назначили экспертизы. Сумму ущерба еще устанавливают. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества путем поджога. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вопрос меры пресечения решается.

