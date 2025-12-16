Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Поджег банк по заказу РФ — в Одессе задержали диверсанта

Поджег банк по заказу РФ — в Одессе задержали диверсанта

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 10:04
Поджог банка в Одессе: детали дела
Фасад банка, который подожгли в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 26-летний мужчина поджег отделение банка. Выяснилось, что он действовал по заказу после общения в мессенджере. Поджигателю обещали деньги, но заплатили только часть. Теперь ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Поджог банка

Пожар произошел в отделении банка на первом этаже многоэтажки в Киевском районе Одессы. О возгорании полиции и спасателям сообщил случайный свидетель. Огонь повредил помещение банка изнутри и часть фасада здания. Люди не пострадали. Правоохранители открыли уголовное производство и впоследствии установили личность поджигателя. Им оказался 26-летний житель Хаджибейского района Одессы.

По данным следствия, мужчину завербовали спецслужбы РФ. Накануне он познакомился с девушкой через чат-бот в мессенджере и договорился о встрече. Свидание не состоялось — вместо этого ему позвонил незнакомец, который представился "полковником" силовых структур. Псевдоправоохранитель убедил одессита, что его новая знакомая якобы была коллаборационисткой, а ее "сообщники" скрываются в одном из банков города и корректируют удары по гражданским. За "помощь государству" мужчине предложили поджечь финансовое учреждение, пообещав 1 000 долларов. Фактически он получил лишь 100 — "на расходы".

Вечером подозреваемый приобрел бензин, облил вход в банк, поджег его и показал результат куратору через видеосвязь. После этого он сбежал. Как выяснили следователи, банк не имел никакого отношения к диверсионной деятельности. Все контакты мужчины были частью единой враждебной схемы.

Одесит підпалив банк на замовлення РФ
Следственные действия на месте пожара. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Полицейские изъяли вещественные доказательства и назначили экспертизы. Сумму ущерба еще устанавливают. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества путем поджога. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вопрос меры пресечения решается.

Напомним, мы сообщали, что в Краматорске будут судить предателя, который охотился на HIMARS. Также мы писали, что в Черкасской области молодой человек поджег железнодорожный объект по заказу россиян.

Одесса Одесская область поджог диверсия Новости Одессы измена
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации