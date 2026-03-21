Головна Одеса Вчився підривам у РФ: на Одещині засудили чоловіка за теракт

Вчився підривам у РФ: на Одещині засудили чоловіка за теракт

Дата публікації: 21 березня 2026 16:23
Руки в кайданках. Фото: Нацполіція України

Суд визнав винним жителя Одещини у теракті, який стався в Новоолексіївці на Херсонщині. Йдеться про вибух автомобіля біля залізничного вокзалу, внаслідок якого одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Відомо, що обвинувачений діяв за попередньою змовою з іншим фігурантом. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Деталі справи про теракт на Херсонщині

За матеріалами справи обвинуваченим є уродженець Ізмаїла Одеської області. У документах суду йдеться, що обвинувачений проходив навчання з виготовлення вибухового пристрою в Росії. Після цього він повернувся до України, де разом зі спільником продовжив підготовку. Автомобіль ВАЗ-2101 для майбутнього підриву купили в Одеській області за 300 доларів. Потім його доставили до Херсона, де виготовили вибуховий пристрій і сховали його в машині. 

Далі обвинувачений виїхав на цьому автомобілі до Новоолексіївки. Дорогою машина ламалася, тож він був змушений ремонтувати її просто в дорозі. У самому селищі чоловік дочекався темряви, після чого штовхав автомобіль вулицями до місця, де той мав вибухнути

Відомо, що вибух стався 14 квітня 2016 року. Замінований ВАЗ-2101 був припаркований на узбіччі вулиці неподалік від залізничного вокзалу. Унаслідок вибуху шість людей дістали поранення, одна людина загинула. Також були пошкоджені автомобіль і майно підприємств. Загальна сума матеріальних збитків, зазначена у справі, становить 13 851,59 гривні. 

Яке покарання за теракт

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Також він підтвердив, що знав про мету теракту й погодився на ці дії свідомо. За свої дії, за його словами, він отримав 5 тисяч доларів від замовника з РФ. 

Суд вирішив призначити підривнику покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, в Одесі зірвали серію терактів у центрі міста. Троє місцевих мешканців готували підриви авто і квартир українських військових та паралельно передавали ворогу дані про сили оборони. Вибухи планували активувати дистанційно. Зловмисників затримали дорогою до потенційних цілей.

Також колишній правоохоронець з Одещини, який був агентом російської ГРУ, готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. Чоловік облаштовував схрони з вибухівкою для підриву авто українських військових. Всі засоби ураження були вилучені й нейтралізовані ще до початку атак.

теракт Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
