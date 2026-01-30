Відео
Головна Одеса Теракти в центрі Одеси — СБУ затримала агентів РФ

Теракти в центрі Одеси — СБУ затримала агентів РФ

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 10:46
Агенти ФСБ в Одесі зливали дані ЗСУ і готували теракти
Затримання агентів РФ. Фото: Служба безпеки України

В Одесі зірвали серію терактів у центрі міста. Троє місцевих мешканців готували підриви авто і квартир українських військових та паралельно передавали ворогу дані про сили оборони. Вибухи планували активувати дистанційно. Зловмисників затримали дорогою до потенційних цілей.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Теракти в Одесі

За даними слідства, мешканці Одеси віком від 26 до 47 років вийшли на контакт із представниками спецслужб РФ. За грошову винагороду вони погодилися співпрацювати з ворогом і свідомо пішли на державну зраду. Основними цілями агентів були спецпризначенці СБУ та військові ЗСУ, задіяні на південному фронті. Фігуранти тривалий час відстежували місця проживання оборонців, парковки їхніх авто, а також збирали розвіддані про об’єкти сил оборони. Зокрема, вони передавали ворогу географічні координати, текстові повідомлення та скріншоти з додатку Google Maps. У цих даних містилася інформація про дислокацію військових частин, підрозділів Нацгвардії, військового госпіталю, блокпостів, а також РТЦК та СП в Одесі й області.

Паралельно агенти готували теракти. Отримавши від ФСБ координати схрону, вони забрали два саморобні вибухові пристрої. Бомби планували закласти біля входів у квартири двох військовослужбовців Сил оборони, а згодом — підірвати авто наступних "цілей".

Що загрожує

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисників, коли ті з вибухівкою прямували до помешкань військових. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, електродетонатори, корпус гранати, запал, тротилові шашки різної потужності та електродроти. Усі боєприпаси направили на експертизу.

За матеріалами справи, завдання ворога виконували троє місцевих жителів, а саме 36-річний ухилянт, його спільник-дезертир та представник громадського формування з охорони громадського порядку. Усім повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Агентам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що експравоохоронець з Одещини готував теракти в чотирьох областях. Також ми писали, що в Одесі чоловік хотів влаштувати теракт за допомогою дрона.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
