СБУ затримала агента ГРУ з Одещини за підготовку терактів

Затриманий агент ГРУ. Фото: Служба безпеки України

Колишній правоохоронець з Одещини, який був агентом російської ГРУ, готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. Чоловік облаштовував схрони з вибухівкою для підриву авто українських військових. Всі засоби ураження були вилучені й нейтралізовані ще до початку атак.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Теракти проти військових

Контррозвідка СБУ викрила злочинний задум експравоохоронця з Одещини. Після вербування ГРУ він отримав координати схронів та підготував три саморобні вибухові пристрої на основі пластиду і дві протипіхотні міни. Засоби ураження фігурант споряджав дистанційними детонаторами та ховав у визначених куратором з РФ локаціях на околицях міст. План полягав у тому, щоб інші агенти забрали вибухівку та встановили під авто військових.

СБУ поетапно задокументувала дії зловмисника та його куратора. Під час спецоперації всі СВП і боєприпаси були вилучені та знешкоджені, а самого агента затримано.

Що загрожує

Наразі агенту повідомлено про підозру за державну зраду, підготовку терактів та незаконне поводження з вибухівкою. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Сумщині затримали російських агентів. Також ми писали, що в Одесі зірвали спробу теракту.